https://ria.ru/20250705/vsu-2027422615.html
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2025
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
Три человека пострадали в результате атак ВСУ на транспортные средства в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-05T22:32:00+03:00
2025-07-05T22:32:00+03:00
2025-07-06T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак ВСУ на транспортные средства в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения. В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон ударил по маршрутному автобусу. Водителя с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. У автобуса выбиты стекла и поврежден кузов", - написал он.Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе дрон также атаковал легковой автомобиль. Бригада скорой доставляет мужчину с контузией в больницу. Машина посечена осколками.Еще один автомобиль, по словам главы региона, подвергся атаке FPV-дрона в поселке Шамино. Водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения. После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20250705/vsu-2027412451.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, ранены три человека