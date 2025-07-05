https://ria.ru/20250705/vsu-2027422615.html

При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2025

При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

Три человека пострадали в результате атак ВСУ на транспортные средства в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T22:32:00+03:00

2025-07-05T22:32:00+03:00

2025-07-06T10:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак ВСУ на транспортные средства в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения. В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон ударил по маршрутному автобусу. Водителя с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. У автобуса выбиты стекла и поврежден кузов", - написал он.Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе дрон также атаковал легковой автомобиль. Бригада скорой доставляет мужчину с контузией в больницу. Машина посечена осколками.Еще один автомобиль, по словам главы региона, подвергся атаке FPV-дрона в поселке Шамино. Водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения. После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.Он добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20250705/vsu-2027412451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков