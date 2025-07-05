Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 05.07.2025 (обновлено: 10:13 06.07.2025)
https://ria.ru/20250705/vsu-2027422615.html
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2025
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
Три человека пострадали в результате атак ВСУ на транспортные средства в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-05T22:32:00+03:00
2025-07-06T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027464513_0:126:960:666_1920x0_80_0_0_7812c1cc29f8a388060a5d0b316716e9.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак ВСУ на транспортные средства в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения. В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон ударил по маршрутному автобусу. Водителя с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. У автобуса выбиты стекла и поврежден кузов", - написал он.Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе дрон также атаковал легковой автомобиль. Бригада скорой доставляет мужчину с контузией в больницу. Машина посечена осколками.Еще один автомобиль, по словам главы региона, подвергся атаке FPV-дрона в поселке Шамино. Водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения. После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20250705/vsu-2027412451.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027464513_0:123:960:843_1920x0_80_0_0_1f1bea1b2e223eb48e8624e55d1b8439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
При атаках ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, ранены три человека

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 5 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 5 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 5 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атак ВСУ на транспортные средства в разных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Дроны ВСУ атаковали три транспортных средства. Водители получили ранения. В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон ударил по маршрутному автобусу. Водителя с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. У автобуса выбиты стекла и поврежден кузов", - написал он.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска
Вчера, 20:40
Гладков добавил, что в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе дрон также атаковал легковой автомобиль. Бригада скорой доставляет мужчину с контузией в больницу. Машина посечена осколками.
Еще один автомобиль, по словам главы региона, подвергся атаке FPV-дрона в поселке Шамино. Водитель самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения. После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода.
Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала