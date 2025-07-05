https://ria.ru/20250705/vsu-2027412451.html
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска - РИА Новости, 05.07.2025
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска
ВСУ в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам города, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:40:00+03:00
2025-07-05T20:40:00+03:00
2025-07-05T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам города, рассказала РИА Новости беженка. "ВСУшники сказали - если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали - будут стрелять на поражение", - рассказала собеседница агентства. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска
ВСУ угрожали жителям Дзержинска огнем на поражение из-за передвижения по дорогам