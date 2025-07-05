https://ria.ru/20250705/vsu-2027412451.html

Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска

Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска - РИА Новости, 05.07.2025

Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска

ВСУ в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам города, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:40:00+03:00

2025-07-05T20:40:00+03:00

2025-07-05T20:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам города, рассказала РИА Новости беженка. "ВСУшники сказали - если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали - будут стрелять на поражение", - рассказала собеседница агентства. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)