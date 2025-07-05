Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/vsu-2027412451.html
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска - РИА Новости, 05.07.2025
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска
ВСУ в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам города, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:40:00+03:00
2025-07-05T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам города, рассказала РИА Новости беженка. "ВСУшники сказали - если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали - будут стрелять на поражение", - рассказала собеседница агентства. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала об угрозах ВСУ жителям Дзержинска

ВСУ угрожали жителям Дзержинска огнем на поражение из-за передвижения по дорогам

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. ВСУ в период, когда они контролировали Дзержинск в ДНР, угрожали мирным жителям огнем на поражение из-за передвижения по дорогам города, рассказала РИА Новости беженка.
"ВСУшники сказали - если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали - будут стрелять на поражение", - рассказала собеседница агентства.
Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Разрушения в центре города - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Беженец рассказал об иностранных наемниках в Дзержинске
3 мая, 07:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала