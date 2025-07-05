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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 05.07.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы дронами ВСУ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:32:00+03:00

2025-07-05T20:32:00+03:00

2025-07-05T20:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы дронами ВСУ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона посечены забор и стена гаража на территории домовладения. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета снаряда повреждены забор и остекление частного дома", - написал Гладков. Губернатор отметил, что атаке дрона также подверглось предприятие в хуторе Церковный Белгородского района. От детонации выбиты окна и поврежден фасад административного корпуса. Кроме того, в селе Двулучное Валуйского округа вследствие атаки FPV-дрона на территории предприятия огнём уничтожен автомобиль. Также поврежден прицеп сельхозтехники. Глава региона добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, россия