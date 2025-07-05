https://ria.ru/20250705/vsu-2027388825.html

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, ранения получил сотрудник территориальной обороны, он доставлен в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:40:00+03:00

2025-07-05T16:40:00+03:00

2025-07-05T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

севский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, ранения получил сотрудник территориальной обороны, он доставлен в больницу, сообщает губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района. Выполняя боевые задачи, ранения получил сотрудник территориальной обороны СГУП "ЦСН" Защита" Брянской области". Он доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027227425.html

севский район

брянская область

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севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины