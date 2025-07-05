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ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе
ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, ранения получил сотрудник территориальной обороны, он доставлен в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:40:00+03:00
2025-07-05T16:40:00+03:00
2025-07-05T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, ранения получил сотрудник территориальной обороны, он доставлен в больницу, сообщает губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района. Выполняя боевые задачи, ранения получил сотрудник территориальной обороны СГУП "ЦСН" Защита" Брянской области". Он доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе
Богомаз: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки в Брянской области