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ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/vsu-2027388825.html
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе
ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, ранения получил сотрудник территориальной обороны, он доставлен в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:40:00+03:00
2025-07-05T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, ранения получил сотрудник территориальной обороны, он доставлен в больницу, сообщает губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района. Выполняя боевые задачи, ранения получил сотрудник территориальной обороны СГУП "ЦСН" Защита" Брянской области". Он доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027227425.html
севский район
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севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе

Богомаз: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки в Брянской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района Брянской области, ранения получил сотрудник территориальной обороны, он доставлен в больницу, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе Подлесные Новоселки Севского района. Выполняя боевые задачи, ранения получил сотрудник территориальной обороны СГУП "ЦСН" Защита" Брянской области". Он доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеСевский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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