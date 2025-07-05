https://ria.ru/20250705/vsu-2027333782.html

Беженка из Дзержинска рассказала, как ВСУ пытались отравить колодец

Беженка из Дзержинска рассказала, как ВСУ пытались отравить колодец - РИА Новости, 05.07.2025

Беженка из Дзержинска рассказала, как ВСУ пытались отравить колодец

В донецком Дзержинске в период контроля над ним ВСУ украинские войска лишали жителей города воды, уничтожая и отравляя колодцы, рассказала РИА Новости женщина,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T05:34:00+03:00

2025-07-05T05:34:00+03:00

2025-07-05T06:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

карл маркс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. В донецком Дзержинске в период контроля над ним ВСУ украинские войска лишали жителей города воды, уничтожая и отравляя колодцы, рассказала РИА Новости женщина, вынужденная ранее бежать из города. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. "Они же уничтожили все колодцы, в городе их не осталось... Один колодец стоял на улице Карла Маркса. На этот колодец съезжались люди набирать воду. Первый раз они попытались этот колодец отравить", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, об отравленном армией ВСУ колодце людей предупредил житель города, который проживал рядом с этим источником воды. Чтобы избежать повторных действий от боевиков, колодец закрывался почти на весь день - с 8.00 утра до 17.00 вечера Дзержинск (в 2016 переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР.

https://ria.ru/20250705/vsu-2027332529.html

https://ria.ru/20250704/vsu-2027301653.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

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в мире, дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, карл маркс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)