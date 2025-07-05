https://ria.ru/20250705/vsu--2027388243.html

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:34:00+03:00

2025-07-05T16:34:00+03:00

2025-07-05T16:39:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новисти. Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ ударили беспилотником по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа", - сказал Рогов. По его словам, машина скорой находилась возле подстанции, никто из сотрудников не пострадал. "Автомобиль выведен из строя. Боевики ВСУ целенаправленно били по скорой помощи", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250704/miroshnik-2027224739.html

запорожская область

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запорожская область, симферополь, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия