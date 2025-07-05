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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 05.07.2025 (обновлено: 16:39 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/vsu--2027388243.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:34:00+03:00
2025-07-05T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
симферополь
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новисти. Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ ударили беспилотником по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа", - сказал Рогов. По его словам, машина скорой находилась возле подстанции, никто из сотрудников не пострадал. "Автомобиль выведен из строя. Боевики ВСУ целенаправленно били по скорой помощи", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, симферополь, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Симферополь, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

© Фото : Владимир Рогов / TelegramБеспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новисти. Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ ударили беспилотником по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа", - сказал Рогов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, машина скорой находилась возле подстанции, никто из сотрудников не пострадал.
"Автомобиль выведен из строя. Боевики ВСУ целенаправленно били по скорой помощи", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСимферопольРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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