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ВСУ атаковали подстанцию скорой помощи в Лисичанске

ВСУ атаковали подстанцию скорой помощи в Лисичанске - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ атаковали подстанцию скорой помощи в Лисичанске

Дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи в Лисичанске в Луганской Народной Республике, сообщает в субботу правительство региона. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:27:00+03:00

2025-07-05T14:27:00+03:00

2025-07-05T14:27:00+03:00

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вооруженные силы украины

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 5 июл – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи в Лисичанске в Луганской Народной Республике, сообщает в субботу правительство региона. "Дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи в Лисичанске. Впрочем, атака не удалась. Беспилотник зацепился за ветки и упал рядом с одним из автомобилей скорой. Взрывное устройство не сдетонировало", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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вооруженные силы украины, лисичанск, луганская народная республика, происшествия