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ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 155 военнослужащих и три РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:10:00+03:00

2025-07-05T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 155 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Поддубное Донецкой Народной Республики, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - уточняется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)