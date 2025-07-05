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ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 155 военнослужащих и три РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:10:00+03:00
2025-07-05T12:10:00+03:00
2025-07-05T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки более 155 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Поддубное Донецкой Народной Республики, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - уточняется в сводке ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 155 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки