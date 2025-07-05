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ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 05.07.2025 (обновлено: 12:12 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/vsu--2027355995.html
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и арторудие противника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:06:00+03:00
2025-07-05T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
константиновка
северск
часов яр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и арторудие противника, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 140 военнослужащих, два пикапа, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Резниковка, Часов Яр, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, константиновка, северск, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Константиновка, Северск, Часов Яр, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и арторудие противника, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 140 военнослужащих, два пикапа, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Резниковка, Часов Яр, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКонстантиновкаСеверскЧасов ЯрМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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