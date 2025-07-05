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ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и арторудие противника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:06:00+03:00
2025-07-05T12:06:00+03:00
2025-07-05T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и арторудие противника, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 140 военнослужащих, два пикапа, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Резниковка, Часов Яр, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, константиновка, северск, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Константиновка, Северск, Часов Яр, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)