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ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:05:00+03:00

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2025-07-05T12:11:00+03:00

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)