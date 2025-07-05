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ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:05:00+03:00
2025-07-05T12:05:00+03:00
2025-07-05T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки