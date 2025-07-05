https://ria.ru/20250705/vsu--2027354493.html

ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области

ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2025

ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области, без света остались 33 тысячи человек, идут ремонтные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:49:00+03:00

2025-07-05T11:49:00+03:00

2025-07-05T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

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днепр (река)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области, без света остались 33 тысячи человек, идут ремонтные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."После обстрела электроподстанции без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах (33 тысячи жителей). Проводятся ремонтные работы", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, под обстрелы попали села Старая Збурьевка, там ранена женщина 1961 года рождения, поврежден жилой дом, Раденск - сгорели два дома и хозяйственные постройки, повреждены автомобиль и жилое здание.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250705/vsu-2027351228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия, владимир сальдо, россия, днепр (река)