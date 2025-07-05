https://ria.ru/20250705/vsu--2027354493.html
ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области
ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области, без света остались 33 тысячи человек, идут ремонтные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:49:00+03:00
2025-07-05T11:49:00+03:00
2025-07-05T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
россия
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области, без света остались 33 тысячи человек, идут ремонтные работы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."После обстрела электроподстанции без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах (33 тысячи жителей). Проводятся ремонтные работы", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, под обстрелы попали села Старая Збурьевка, там ранена женщина 1961 года рождения, поврежден жилой дом, Раденск - сгорели два дома и хозяйственные постройки, повреждены автомобиль и жилое здание.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250705/vsu-2027351228.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , происшествия, владимир сальдо, россия, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Россия, Днепр (река)
ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области
ВСУ атаковали подстанцию в Херсонской области, 33 тыс человек остались без света