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ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2025
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:04:00+03:00
2025-07-05T11:04:00+03:00
2025-07-05T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным пунктам области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 18 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Таврийск, Новые Каховка, Цукуры, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Большая Лепетиха.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ за день нанесли 37 артударов по левому берегу в Днепра Херсонской области