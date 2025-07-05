https://ria.ru/20250705/vokzal-2027368760.html

МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале

МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале - РИА Новости, 05.07.2025

МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале

Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) опровергла информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, задымление произошло в производственном РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:47:00+03:00

2025-07-05T13:47:00+03:00

2025-07-05T13:48:00+03:00

происшествия

ржд

московская железная дорога

москва

киевский вокзал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962186705_0:2:3145:1771_1920x0_80_0_0_d4635bad22f6680fcee5659da61c9201.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) опровергла информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, задымление произошло в производственном помещении на станции "Москва-Товарная-Киевская", оно было оперативно ликвидировано, говорится в сообщении МЖД. "Сегодня в 10.20 в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано собственными силами. Никто не пострадал… Информация, появившаяся ранее в некоторых СМИ об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, не соответствует действительности", — говорится в сообщении. В МЖД добавили, что из-за данной ситуации в настоящий момент поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом. Пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования курсируют с отклонением от графика. "Московская железная дорога приносит пассажирами извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для скорейшего введения поездов в график", — заключили в МЖД.

https://ria.ru/20250703/metro-2027012225.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ржд, московская железная дорога, москва, киевский вокзал