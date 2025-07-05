https://ria.ru/20250705/vokzal-2027368760.html
МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале
МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале - РИА Новости, 05.07.2025
МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) опровергла информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, задымление произошло в производственном РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:47:00+03:00
2025-07-05T13:47:00+03:00
2025-07-05T13:48:00+03:00
происшествия
ржд
московская железная дорога
москва
киевский вокзал
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) опровергла информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, задымление произошло в производственном помещении на станции "Москва-Товарная-Киевская", оно было оперативно ликвидировано, говорится в сообщении МЖД. "Сегодня в 10.20 в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление, которое оперативно было ликвидировано собственными силами. Никто не пострадал… Информация, появившаяся ранее в некоторых СМИ об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, не соответствует действительности", — говорится в сообщении. В МЖД добавили, что из-за данной ситуации в настоящий момент поезда МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом. Пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования курсируют с отклонением от графика. "Московская железная дорога приносит пассажирами извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для скорейшего введения поездов в график", — заключили в МЖД.
https://ria.ru/20250703/metro-2027012225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржд, московская железная дорога, москва, киевский вокзал
Происшествия, РЖД, Московская железная дорога, Москва, Киевский вокзал
МЖД опровергла информацию об эвакуации на Киевском вокзале
МЖД опровергла информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале