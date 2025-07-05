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На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки - РИА Новости, 05.07.2025
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14:01 05.07.2025 (обновлено: 14:03 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/vodoemy-2027370377.html
На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки
На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки - РИА Новости, 05.07.2025
На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки
Кувшинки и кубышки зацвели на водоемах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:01:00+03:00
2025-07-05T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кувшинки и кубышки зацвели на водоемах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве активно зацвели кувшинки и кубышки — одни из древнейших цветковых растений. Их наличие в природных зонах столицы указывает на благополучное состояние городской экосистемы, поскольку эти растения не переносят загрязненную воду. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, где можно увидеть эти интересные цветы", - говорится в сообщении. Отмечается, что кувшинка белоснежная встречается в прудах и реках, а именно на участках с медленным течением. Листья и цветки кувшинки белоснежной покрыты уникальным веществом, отталкивающим грязь, поэтому они никогда не пачкаются. Ее ползучее корневище, расположенное на дне водоема, выдерживает как пересыхание, так и промерзание пруда зимой. Цветением растения можно любоваться с конца мая до августа. "Водяная лилия включена в Красную книгу Москвы. Увидеть эти растения можно в природно-исторических парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес" и "Москворецкий", а также в комплексном заказнике "Зеленоградский", - добавляется в сообщении. Уточняется, что кубышка желтая относится к семейству кувшинковых и также растет в водоемах со стоячей водой или с небольшим течением. По форме плод растения напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками, который раньше использовали для хранения мелких монеток. Цветение кубышки желтой длится с июня по сентябрь. "Ее цветки обладают характерным запахом, который привлекает насекомых для опыления. Созревающие в конце лета на плодах семена растения покрыты слизью. Она позволяет им перемещаться по водоемам — приклеиваясь к рыбам или утиным лапам, а также с помощью течения воды. Кубышка желтая встречается почти во всех значительных реках и прудах Москвы, однако входит в надзорный список, в который занесены виды животных и растений, нуждающиеся в постоянном мониторинге", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250324/slivy-2007049348.html
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Хорошие новости, Москва, Общество
На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки

Кувшинки и кубышки зацвели на водоемах в Москве

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы В Москве зацвели кувшинки и кубышки
В Москве зацвели кувшинки и кубышки - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Москве зацвели кувшинки и кубышки
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кувшинки и кубышки зацвели на водоемах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Москве активно зацвели кувшинки и кубышки — одни из древнейших цветковых растений. Их наличие в природных зонах столицы указывает на благополучное состояние городской экосистемы, поскольку эти растения не переносят загрязненную воду. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, где можно увидеть эти интересные цветы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кувшинка белоснежная встречается в прудах и реках, а именно на участках с медленным течением. Листья и цветки кувшинки белоснежной покрыты уникальным веществом, отталкивающим грязь, поэтому они никогда не пачкаются. Ее ползучее корневище, расположенное на дне водоема, выдерживает как пересыхание, так и промерзание пруда зимой. Цветением растения можно любоваться с конца мая до августа.
"Водяная лилия включена в Красную книгу Москвы. Увидеть эти растения можно в природно-исторических парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес" и "Москворецкий", а также в комплексном заказнике "Зеленоградский", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что кубышка желтая относится к семейству кувшинковых и также растет в водоемах со стоячей водой или с небольшим течением. По форме плод растения напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками, который раньше использовали для хранения мелких монеток. Цветение кубышки желтой длится с июня по сентябрь.
"Ее цветки обладают характерным запахом, который привлекает насекомых для опыления. Созревающие в конце лета на плодах семена растения покрыты слизью. Она позволяет им перемещаться по водоемам — приклеиваясь к рыбам или утиным лапам, а также с помощью течения воды. Кубышка желтая встречается почти во всех значительных реках и прудах Москвы, однако входит в надзорный список, в который занесены виды животных и растений, нуждающиеся в постоянном мониторинге", - добавили в ведомстве.
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