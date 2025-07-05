https://ria.ru/20250705/vodoemy-2027370377.html

На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки

На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки - РИА Новости, 05.07.2025

На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки

Кувшинки и кубышки зацвели на водоемах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:01:00+03:00

2025-07-05T14:01:00+03:00

2025-07-05T14:03:00+03:00

хорошие новости

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027370256_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_19a0aad8ca35c38361df0556863d1bbb.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Кувшинки и кубышки зацвели на водоемах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве активно зацвели кувшинки и кубышки — одни из древнейших цветковых растений. Их наличие в природных зонах столицы указывает на благополучное состояние городской экосистемы, поскольку эти растения не переносят загрязненную воду. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, где можно увидеть эти интересные цветы", - говорится в сообщении. Отмечается, что кувшинка белоснежная встречается в прудах и реках, а именно на участках с медленным течением. Листья и цветки кувшинки белоснежной покрыты уникальным веществом, отталкивающим грязь, поэтому они никогда не пачкаются. Ее ползучее корневище, расположенное на дне водоема, выдерживает как пересыхание, так и промерзание пруда зимой. Цветением растения можно любоваться с конца мая до августа. "Водяная лилия включена в Красную книгу Москвы. Увидеть эти растения можно в природно-исторических парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес" и "Москворецкий", а также в комплексном заказнике "Зеленоградский", - добавляется в сообщении. Уточняется, что кубышка желтая относится к семейству кувшинковых и также растет в водоемах со стоячей водой или с небольшим течением. По форме плод растения напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками, который раньше использовали для хранения мелких монеток. Цветение кубышки желтой длится с июня по сентябрь. "Ее цветки обладают характерным запахом, который привлекает насекомых для опыления. Созревающие в конце лета на плодах семена растения покрыты слизью. Она позволяет им перемещаться по водоемам — приклеиваясь к рыбам или утиным лапам, а также с помощью течения воды. Кубышка желтая встречается почти во всех значительных реках и прудах Москвы, однако входит в надзорный список, в который занесены виды животных и растений, нуждающиеся в постоянном мониторинге", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250324/slivy-2007049348.html

https://ria.ru/20250219/siren-2000317643.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество