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Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России
Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России - РИА Новости, 05.07.2025
Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России
Температура в водоемах Центральной России к концу следующей недели вырастет до 22 градусов, купальный сезон продолжится после периода холодной погоды, сообщил... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:40:00+03:00
2025-07-05T02:40:00+03:00
2025-07-05T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Температура в водоемах Центральной России к концу следующей недели вырастет до 22 градусов, купальный сезон продолжится после периода холодной погоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Никаких сомнений. Купальный сезон в следующие выходные откроется", - сказал Вильфанд. По его словам, в эти выходные, 5-6 июля, температура в центре европейской части РФ будет еще невысокой - днём около 20 градусов, по области – до 16-17, при этом существенных осадков не будет. "С понедельника воздушные массы уже начинают поступать с юга. В течение всей недели погода будет облачная, но с частыми прояснениями, солнце будет обязательно. Уже около 23-25 градусов будет в понедельник, а со вторника – 24-29 градусов днем. Кроме того, существенно повысится температура ночью, она уже будет выше 15 градусов, а со вторника – 16-19 градусов", - сообщил метеоролог. Он уточнил, что такая погода приведёт к тому, что к концу следующей недели температура воды в водоемах Центральной России поднимется до 21-22 градусов, и купальный сезон продолжится.
https://ria.ru/20250701/pogoda-2026425432.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России
Вильфанд: купальный сезон в Центральной России вернется в конце следующей недели