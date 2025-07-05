https://ria.ru/20250705/vilfand-2027327997.html

Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России

Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России - РИА Новости, 05.07.2025

Вильфанд рассказал, когда вернется купальный сезон в Центральной России

Температура в водоемах Центральной России к концу следующей недели вырастет до 22 градусов, купальный сезон продолжится после периода холодной погоды, сообщил... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T02:40:00+03:00

2025-07-05T02:40:00+03:00

2025-07-05T02:40:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149768/45/1497684520_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ad6f5bf77e386f6fad83b951d00d78f8.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Температура в водоемах Центральной России к концу следующей недели вырастет до 22 градусов, купальный сезон продолжится после периода холодной погоды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Никаких сомнений. Купальный сезон в следующие выходные откроется", - сказал Вильфанд. По его словам, в эти выходные, 5-6 июля, температура в центре европейской части РФ будет еще невысокой - днём около 20 градусов, по области – до 16-17, при этом существенных осадков не будет. "С понедельника воздушные массы уже начинают поступать с юга. В течение всей недели погода будет облачная, но с частыми прояснениями, солнце будет обязательно. Уже около 23-25 градусов будет в понедельник, а со вторника – 24-29 градусов днем. Кроме того, существенно повысится температура ночью, она уже будет выше 15 градусов, а со вторника – 16-19 градусов", - сообщил метеоролог. Он уточнил, что такая погода приведёт к тому, что к концу следующей недели температура воды в водоемах Центральной России поднимется до 21-22 градусов, и купальный сезон продолжится.

https://ria.ru/20250701/pogoda-2026425432.html

https://ria.ru/20250705/vilfand-2027323293.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр