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Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию - РИА Новости, 05.07.2025
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23:52 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027428596.html
Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию
Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию - РИА Новости, 05.07.2025
Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию
Украинские власти запретили бывшему президенту Украины Петру Порошенко* поехать в Испанию и Италию, куда он собирался отправиться с визитами, сообщает... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:52:00+03:00
2025-07-05T23:52:00+03:00
в мире
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италия
украина
петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские власти запретили бывшему президенту Украины Петру Порошенко* поехать в Испанию и Италию, куда он собирался отправиться с визитами, сообщает украинский "5 канал" со ссылкой на заявление партии экс-президента "Европейская солидарность". "Власти в очередной раз заблокировали международные визиты лидера "Европейской Солидарности" - об этом сообщили в пресс-службе политсилы. У Порошенко* было запланировано два визита - 4-6 июля в Мадрид, на съезд (испанской - ред.) Народной партии. 10-11 июля в Риме должна пройти конференция по восстановлению Украины", - сообщает телеканал. В апреле партия сообщала, что Порошенко*, против которого на Украине введены санкции, по указанию офиса Владимира Зеленского заблокировали командировку на конференцию в США, где у него были запланированы встречи с представителями команды американского президента Дональда Трампа.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026639904.html
https://ria.ru/20250618/ukraina-2022256367.html
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в мире, испания, италия, украина, петр порошенко, европейская солидарность
В мире, Испания, Италия, Украина, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию

На Украине заблокировали визиты Порошенко в Испанию и Италию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские власти запретили бывшему президенту Украины Петру Порошенко* поехать в Испанию и Италию, куда он собирался отправиться с визитами, сообщает украинский "5 канал" со ссылкой на заявление партии экс-президента "Европейская солидарность".
"Власти в очередной раз заблокировали международные визиты лидера "Европейской Солидарности" - об этом сообщили в пресс-службе политсилы. У Порошенко* было запланировано два визита - 4-6 июля в Мадрид, на съезд (испанской - ред.) Народной партии. 10-11 июля в Риме должна пройти конференция по восстановлению Украины", - сообщает телеканал.
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Кипящий котел": Порошенко* выступил с предупреждением Зеленскому
2 июля, 02:28
В апреле партия сообщала, что Порошенко*, против которого на Украине введены санкции, по указанию офиса Владимира Зеленского заблокировали командировку на конференцию в США, где у него были запланированы встречи с представителями команды американского президента Дональда Трампа.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Невыносимая вонь". Украинцы пожаловались Западу на Зеленского
18 июня, 08:00
 
В миреИспанияИталияУкраинаПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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