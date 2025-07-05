https://ria.ru/20250705/ukraina-2027428596.html

Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию

Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию - РИА Новости, 05.07.2025

Порошенко* не разрешили поехать в Испанию и Италию

Украинские власти запретили бывшему президенту Украины Петру Порошенко* поехать в Испанию и Италию, куда он собирался отправиться с визитами, сообщает... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:52:00+03:00

2025-07-05T23:52:00+03:00

2025-07-05T23:52:00+03:00

в мире

испания

италия

украина

петр порошенко

европейская солидарность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские власти запретили бывшему президенту Украины Петру Порошенко* поехать в Испанию и Италию, куда он собирался отправиться с визитами, сообщает украинский "5 канал" со ссылкой на заявление партии экс-президента "Европейская солидарность". "Власти в очередной раз заблокировали международные визиты лидера "Европейской Солидарности" - об этом сообщили в пресс-службе политсилы. У Порошенко* было запланировано два визита - 4-6 июля в Мадрид, на съезд (испанской - ред.) Народной партии. 10-11 июля в Риме должна пройти конференция по восстановлению Украины", - сообщает телеканал. В апреле партия сообщала, что Порошенко*, против которого на Украине введены санкции, по указанию офиса Владимира Зеленского заблокировали командировку на конференцию в США, где у него были запланированы встречи с представителями команды американского президента Дональда Трампа.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250702/zelenskiy-2026639904.html

https://ria.ru/20250618/ukraina-2022256367.html

испания

италия

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в мире, испания, италия, украина, петр порошенко, европейская солидарность