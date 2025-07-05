Рейтинг@Mail.ru
"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html
"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине
"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине - РИА Новости, 05.07.2025
"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине
Помогая киевскому режиму, западные лидеры делают это для реализации собственных агрессивных планов, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:42:00+03:00
2025-07-05T23:42:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
владимир зеленский
сергей лавров
мвф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помогая киевскому режиму, западные лидеры делают это для реализации собственных агрессивных планов, пишет издание Strategic Culture."Уже давно понятно, что речь идет не о защите Украины &lt;…&gt; Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром", — отмечается в материале.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027404216.html
https://ria.ru/20250705/dizen-2027388129.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, сергей лавров, мвф, нато
В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МВФ, НАТО
"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине

SC: Запад хочет добиться мирового господства, помогая Киеву

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
Флаг Украины и флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помогая киевскому режиму, западные лидеры делают это для реализации собственных агрессивных планов, пишет издание Strategic Culture.
"Уже давно понятно, что речь идет не о защите Украины <…> Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром", — отмечается в материале.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
"Будет хуже". В Норвегии сообщили Украине плохие новости о поддержке Запада
Вчера, 19:27
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
На Западе сделали тяжелое признание о конфликте на Украине
Вчера, 16:34
 
В миреУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМВФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала