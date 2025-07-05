https://ria.ru/20250705/ukraina-2027427700.html

"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине

"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине - РИА Новости, 05.07.2025

"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине

Помогая киевскому режиму, западные лидеры делают это для реализации собственных агрессивных планов, пишет издание Strategic Culture. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:42:00+03:00

2025-07-05T23:42:00+03:00

2025-07-05T23:42:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помогая киевскому режиму, западные лидеры делают это для реализации собственных агрессивных планов, пишет издание Strategic Culture."Уже давно понятно, что речь идет не о защите Украины <…> Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром", — отмечается в материале.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027404216.html

https://ria.ru/20250705/dizen-2027388129.html

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в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, сергей лавров, мвф, нато