"Речь не о защите". СМИ раскрыли, чего добивается Запад по Украине
SC: Запад хочет добиться мирового господства, помогая Киеву
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Помогая киевскому режиму, западные лидеры делают это для реализации собственных агрессивных планов, пишет издание Strategic Culture.
"Уже давно понятно, что речь идет не о защите Украины <…> Слова и действия западных лидеров показывают, что их цель состоит не в том, чтобы разобраться с локальным конфликтом, а в том, чтобы вести более широкую войну для восстановления, обеспечения и расширения своего господства над Европой и всем земным шаром", — отмечается в материале.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.