"Будет хуже". В Норвегии сообщили Украине плохие новости о поддержке Запада
Steigan: норвежская военная помощь вредит Украине
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Норвежская военная поддержка Украины делает скандинавскую страну беднее, а также способствует ухудшению геополитической ситуации для Киева, пишет норвежское издание Steigan.
"Осло поддержит Киев беспилотниками и беспилотными технологиями <…> на сумму 6,5 миллиарда крон. Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход войны это не изменит. В той мере, в какой это будет иметь какой-либо эффект, это будет способствовать тому, что война продлится еще немного, что украинцев погибнет еще больше и что окончательный компромисс будет еще хуже для Украины", — отмечается в материале.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.