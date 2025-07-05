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"Будет хуже". В Норвегии сообщили Украине плохие новости о поддержке Запада - РИА Новости, 05.07.2025
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19:27 05.07.2025 (обновлено: 19:36 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027404216.html
"Будет хуже". В Норвегии сообщили Украине плохие новости о поддержке Запада
"Будет хуже". В Норвегии сообщили Украине плохие новости о поддержке Запада - РИА Новости, 05.07.2025
"Будет хуже". В Норвегии сообщили Украине плохие новости о поддержке Запада
Норвежская военная поддержка Украины делает скандинавскую страну беднее, а также способствует ухудшению геополитической ситуации для Киева, пишет норвежское... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:27:00+03:00
2025-07-05T19:36:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Норвежская военная поддержка Украины делает скандинавскую страну беднее, а также способствует ухудшению геополитической ситуации для Киева, пишет норвежское издание Steigan."Осло поддержит Киев беспилотниками и беспилотными технологиями &lt;…&gt; на сумму 6,5 миллиарда крон. Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход войны это не изменит. В той мере, в какой это будет иметь какой-либо эффект, это будет способствовать тому, что война продлится еще немного, что украинцев погибнет еще больше и что окончательный компромисс будет еще хуже для Украины", — отмечается в материале.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250704/norvegija-2027290081.html
https://ria.ru/20250705/makron-2027380311.html
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в мире, украина, норвегия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мвф
В мире, Украина, Норвегия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МВФ
"Будет хуже". В Норвегии сообщили Украине плохие новости о поддержке Запада

Steigan: норвежская военная помощь вредит Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Норвежская военная поддержка Украины делает скандинавскую страну беднее, а также способствует ухудшению геополитической ситуации для Киева, пишет норвежское издание Steigan.
"Осло поддержит Киев беспилотниками и беспилотными технологиями <…> на сумму 6,5 миллиарда крон. Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход войны это не изменит. В той мере, в какой это будет иметь какой-либо эффект, это будет способствовать тому, что война продлится еще немного, что украинцев погибнет еще больше и что окончательный компромисс будет еще хуже для Украины", — отмечается в материале.
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Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на поддержку международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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