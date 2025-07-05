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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.07.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание ""Общественное. Новости" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T18:05:00+03:00
2025-07-05T18:05:00+03:00
2025-07-05T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание ""Общественное. Новости" со ссылкой на своих корреспондентов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории Украины. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги