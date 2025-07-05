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На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США - РИА Новости, 05.07.2025
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14:12 05.07.2025 (обновлено: 18:50 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027371104.html
На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США
На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США - РИА Новости, 05.07.2025
На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США
Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в США, у побережья Атлантики, пишет "Страна.ua" со ссылкой на информацию руководителя "Центра по борьбе с... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:12:00+03:00
2025-07-05T18:50:00+03:00
в мире
украина
сша
флорида
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в США, у побережья Атлантики, пишет "Страна.ua" со ссылкой на информацию руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарьи Каленюк."Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — сказала она. По данным Каленюк, родственники министра живут в доме с бассейном и картинной галереей. Правда, неясно, зачем она им.Издание напомнило, что семья министра живет в Штатах, эту информацию подтверждало Минобороны Украины. Заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за "угроз Умерову".Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024544058.html
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в мире, украина, сша, флорида, рустем умеров
В мире, Украина, США, Флорида, Рустем Умеров
На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США

Семья главы Минобороны Украины Умерова живет в США

Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в США, у побережья Атлантики, пишет "Страна.ua" со ссылкой на информацию руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарьи Каленюк.

"Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — сказала она.
© ФотоКадр из ролика Дарьи Каленюк
Кадр из ролика Дарьи Каленюк - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото
Кадр из ролика Дарьи Каленюк
По данным Каленюк, родственники министра живут в доме с бассейном и картинной галереей. Правда, неясно, зачем она им.
Издание напомнило, что семья министра живет в Штатах, эту информацию подтверждало Минобороны Украины. Заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за "угроз Умерову".
Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.
Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Семья вице-премьера Украины вслед за ним покинула страну, пишут СМИ
21 июня, 21:58
 
В миреУкраинаСШАФлоридаРустем Умеров
 
 
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