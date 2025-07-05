На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США
Семья главы Минобороны Украины Умерова живет в США
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в США, у побережья Атлантики, пишет "Страна.ua" со ссылкой на информацию руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарьи Каленюк.
"Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — сказала она.
"Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — сказала она.
© ФотоКадр из ролика Дарьи Каленюк
© Фото
Кадр из ролика Дарьи Каленюк
По данным Каленюк, родственники министра живут в доме с бассейном и картинной галереей. Правда, неясно, зачем она им.
Издание напомнило, что семья министра живет в Штатах, эту информацию подтверждало Минобороны Украины. Заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за "угроз Умерову".
Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.