https://ria.ru/20250705/ukraina-2027371104.html

На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США

На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США - РИА Новости, 05.07.2025

На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США

Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в США, у побережья Атлантики, пишет "Страна.ua" со ссылкой на информацию руководителя "Центра по борьбе с... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:12:00+03:00

2025-07-05T14:12:00+03:00

2025-07-05T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в США, у побережья Атлантики, пишет "Страна.ua" со ссылкой на информацию руководителя "Центра по борьбе с коррупцией" Дарьи Каленюк."Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых", — сказала она. По данным Каленюк, родственники министра живут в доме с бассейном и картинной галереей. Правда, неясно, зачем она им.Издание напомнило, что семья министра живет в Штатах, эту информацию подтверждало Минобороны Украины. Заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за "угроз Умерову".Украинские СМИ также сообщали, что трое детей главы ведомства получили гражданство США. В декларации Умерова за 2022 год в качестве их места проживания указаны Штаты.

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024544058.html

украина

сша

флорида

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в мире, украина, сша, флорида, рустем умеров