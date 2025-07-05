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Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны - РИА Новости, 05.07.2025
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11:11 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027352092.html
Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны
Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны - РИА Новости, 05.07.2025
Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны
Предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:11:00+03:00
2025-07-05T11:11:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
донбасс
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании совокупности полученных данных предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны начальнику штаба – первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву (в должности с июля по декабрь 2019 года), а также начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко (в должности в 2015-2019 годах), которые осуществляли общее руководство украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 692 человека, в том числе 35 детей, разрушено более 300 гражданских объектов. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html
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украина
донбасс
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны

СК обвинил 2 экс-командиров ВСУ и СБУ в запрещенных методах войны в Донбассе

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"На основании совокупности полученных данных предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны начальнику штаба – первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву (в должности с июля по декабрь 2019 года), а также начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко (в должности в 2015-2019 годах), которые осуществляли общее руководство украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 692 человека, в том числе 35 детей, разрушено более 300 гражданских объектов. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
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РоссияВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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