https://ria.ru/20250705/ukraina-2027352092.html

Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны

Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны - РИА Новости, 05.07.2025

Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны

Предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T11:11:00+03:00

2025-07-05T11:11:00+03:00

2025-07-05T11:11:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

украина

донбасс

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании совокупности полученных данных предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны начальнику штаба – первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву (в должности с июля по декабрь 2019 года), а также начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко (в должности в 2015-2019 годах), которые осуществляли общее руководство украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 692 человека, в том числе 35 детей, разрушено более 300 гражданских объектов. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика