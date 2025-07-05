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Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны
Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны - РИА Новости, 05.07.2025
Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны
Предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T11:11:00+03:00
2025-07-05T11:11:00+03:00
2025-07-05T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "На основании совокупности полученных данных предъявлены обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны начальнику штаба – первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву (в должности с июля по декабрь 2019 года), а также начальнику центра специальных операций СБУ Александру Устименко (в должности в 2015-2019 годах), которые осуществляли общее руководство украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате их преступных действий ранены и погибли 692 человека, в том числе 35 детей, разрушено более 300 гражданских объектов. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
https://ria.ru/20241206/obvinenie-1987679018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны
СК обвинил 2 экс-командиров ВСУ и СБУ в запрещенных методах войны в Донбассе