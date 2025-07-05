https://ria.ru/20250705/ukraina-2027343548.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.07.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:21:00+03:00
2025-07-05T09:21:00+03:00
2025-07-05T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее в области действовала воздушная тревога. "На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги