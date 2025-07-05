https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html

В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину

В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину - РИА Новости, 05.07.2025

В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину

Американский президент Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине, пишет РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:00:00+03:00

2025-07-05T10:00:00+03:00

2025-07-05T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине, пишет Washington Post.Так, указывает издание, глава Белого дома сейчас решил оказать поддержку Израилю."Главным вызовом в американской внешней политике является сейчас то, что обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают его возможности их выполнять", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для Трампа оказать максимальную поддержку Израилю, оставляя Украину более уязвимой, привлекательно с политической и стратегической точек зрения в условиях внутриполитических разногласий по поводу курса США."Если Трамп хочет угодить и "ястребам", и "голубям" в своей разделенной коалиции, то жесткая линия в отношении Ирана и более мягкая в отношении России имеет очевидные политические преимущества, с его точки зрения", — пишет WP.О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250705/pomosch-2027343157.html

https://ria.ru/20250705/kiev-2027340943.html

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в мире, украина, дональд трамп, израиль, россия