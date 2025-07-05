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В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 05.07.2025 (обновлено: 19:13 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html
В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину
В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину - РИА Новости, 05.07.2025
В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину
Американский президент Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине, пишет РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T10:00:00+03:00
2025-07-05T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
израиль
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине, пишет Washington Post.Так, указывает издание, глава Белого дома сейчас решил оказать поддержку Израилю."Главным вызовом в американской внешней политике является сейчас то, что обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают его возможности их выполнять", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для Трампа оказать максимальную поддержку Израилю, оставляя Украину более уязвимой, привлекательно с политической и стратегической точек зрения в условиях внутриполитических разногласий по поводу курса США."Если Трамп хочет угодить и "ястребам", и "голубям" в своей разделенной коалиции, то жесткая линия в отношении Ирана и более мягкая в отношении России имеет очевидные политические преимущества, с его точки зрения", — пишет WP.О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250705/pomosch-2027343157.html
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в мире, украина, дональд трамп, израиль, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Израиль, Россия
В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину

WP: США приостановили поставки оружия Украине ради помощи Израилю

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине, пишет Washington Post.
Так, указывает издание, глава Белого дома сейчас решил оказать поддержку Израилю.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В США раскрыли, как Украина ответила на решение Трампа по оружию
09:17
"Главным вызовом в американской внешней политике является сейчас то, что обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают его возможности их выполнять", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что для Трампа оказать максимальную поддержку Израилю, оставляя Украину более уязвимой, привлекательно с политической и стратегической точек зрения в условиях внутриполитических разногласий по поводу курса США.
"Если Трамп хочет угодить и "ястребам", и "голубям" в своей разделенной коалиции, то жесткая линия в отношении Ирана и более мягкая в отношении России имеет очевидные политические преимущества, с его точки зрения", — пишет WP.

О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампИзраильРоссия
 
 
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