В США рассказали, на кого Трамп "променял" Украину
WP: США приостановили поставки оружия Украине ради помощи Израилю
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вынужден перераспределять военные ресурсы для решения внешнеполитических задач, в том числе и в ущерб помощи Украине, пишет Washington Post.
Так, указывает издание, глава Белого дома сейчас решил оказать поддержку Израилю.
"Главным вызовом в американской внешней политике является сейчас то, что обязательства Вашингтона в сфере обороны по всему миру превышают его возможности их выполнять", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что для Трампа оказать максимальную поддержку Израилю, оставляя Украину более уязвимой, привлекательно с политической и стратегической точек зрения в условиях внутриполитических разногласий по поводу курса США.
В статье отмечается, что для Трампа оказать максимальную поддержку Израилю, оставляя Украину более уязвимой, привлекательно с политической и стратегической точек зрения в условиях внутриполитических разногласий по поводу курса США.
"Если Трамп хочет угодить и "ястребам", и "голубям" в своей разделенной коалиции, то жесткая линия в отношении Ирана и более мягкая в отношении России имеет очевидные политические преимущества, с его точки зрения", — пишет WP.
О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.
О приостановке поставок во вторник сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC этот факт и объяснила такое решение необходимостью поставить интересы Америки на первое место.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, высказанного в ходе комментария сообщения о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия получает Украина, тем ближе окончание специальной военной операции.