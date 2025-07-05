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Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 05.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 05.07.2025 (обновлено: 08:11 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/tramp-2027336113.html
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T07:04:00+03:00
2025-07-05T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это. "Ситуация на Украине принадлежит (бывшему президенту США Джо - ред.) Байдену, я просто пытаюсь добиться ее разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250705/tramp-2027335520.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине

Трамп заявил, что хочет урегулирования ситуации на Украине

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это.
"Ситуация на Украине принадлежит (бывшему президенту США Джо - ред.) Байдену, я просто пытаюсь добиться ее разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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