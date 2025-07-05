https://ria.ru/20250705/tramp-2027336113.html

Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине

Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 05.07.2025

Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:04:00+03:00

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2025-07-05T08:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы урегулирования ситуации вокруг Украины, но не может точно сказать, случится ли это. "Ситуация на Украине принадлежит (бывшему президенту США Джо - ред.) Байдену, я просто пытаюсь добиться ее разрешения. Посмотрим. Я не знаю, я не могу вам сказать, произойдет это или нет. Я бы хотел, чтобы произошло", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин