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Трамп назвал Путина профессионалом - РИА Новости, 05.07.2025
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06:45 05.07.2025 (обновлено: 06:58 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/tramp-2027335520.html
Трамп назвал Путина профессионалом
Трамп назвал Путина профессионалом - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп назвал Путина профессионалом
Президент США Дональд Трамп признал, что российское руководство справляется с санкциями и назвал в этом контексте главу РФ Владимира Путина профессионалом. РИА Новости, 05.07.2025
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россия
дональд трамп
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что российское руководство справляется с санкциями и назвал в этом контексте главу РФ Владимира Путина профессионалом."Ему (Путину - ред.) удавалось справляться с санкциями", - заявил журналистам Трамп на борту президентского борта.По его словам, тема антироссийских ограничений поднималась в недавнем разговоре с коллегой из РФ. "Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин - ред.) воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", - сказал Трамп, добавив, что Вашингтон может предпринять новые ограничительные шаги."Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем я почти с любой другой страной", - сказал президент США.
https://ria.ru/20250705/slabost-2027330665.html
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россия, дональд трамп, сша, владимир путин
Россия, Дональд Трамп, США, Владимир Путин
Трамп назвал Путина профессионалом

Трамп: Путин является профессионалом

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что российское руководство справляется с санкциями и назвал в этом контексте главу РФ Владимира Путина профессионалом.
"Ему (Путину - ред.) удавалось справляться с санкциями", - заявил журналистам Трамп на борту президентского борта.
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По его словам, тема антироссийских ограничений поднималась в недавнем разговоре с коллегой из РФ. "Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин - ред.) воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", - сказал Трамп, добавив, что Вашингтон может предпринять новые ограничительные шаги.
"Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем я почти с любой другой страной", - сказал президент США.
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РоссияДональд ТрампСШАВладимир Путин
 
 
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