https://ria.ru/20250705/tramp-2027335520.html
Трамп назвал Путина профессионалом
Трамп назвал Путина профессионалом - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп назвал Путина профессионалом
Президент США Дональд Трамп признал, что российское руководство справляется с санкциями и назвал в этом контексте главу РФ Владимира Путина профессионалом. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T06:45:00+03:00
2025-07-05T06:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что российское руководство справляется с санкциями и назвал в этом контексте главу РФ Владимира Путина профессионалом."Ему (Путину - ред.) удавалось справляться с санкциями", - заявил журналистам Трамп на борту президентского борта.По его словам, тема антироссийских ограничений поднималась в недавнем разговоре с коллегой из РФ. "Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин - ред.) воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал", - сказал Трамп, добавив, что Вашингтон может предпринять новые ограничительные шаги."Я думаю, я жестче с Россией, чем я с Ираном, на самом деле. Я думаю, я жестче с Россией, чем я почти с любой другой страной", - сказал президент США.
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россия, дональд трамп, сша, владимир путин
Россия, Дональд Трамп, США, Владимир Путин
Трамп назвал Путина профессионалом
Трамп: Путин является профессионалом