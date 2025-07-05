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Трамп назвал демократов предвзятыми и нечестными
Трамп назвал демократов предвзятыми и нечестными - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп назвал демократов предвзятыми и нечестными
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что оппозиция от Демократической партии имеет предвзятый подход и склонна к нечестным действиям. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T04:23:00+03:00
2025-07-05T04:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что оппозиция от Демократической партии имеет предвзятый подход и склонна к нечестным действиям. "Итак, они разработали – и это согласно сообщениям СМИ – они разработали стандартную линию поведения, и мы не можем позволить им остаться безнаказанными... И я просто хочу, чтобы вы знали: если вы увидите какую-либо негативную информацию от демократов - это все шарлатанство", – заявил Трамп из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США. В своей речи по случаю праздника Трамп не менее пяти раз упоминал Россию в контексте нападок на страну со стороны демократов и необоснованных обвинений и страхов, которые они пытаются внушить американцам. Он резко раскритиковал демократов за их попытки обвинить правительство РФ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Кроме того, Трамп напомнил о том, как бывшая администрация прикрывала Хантера Байдена, несмотря на наличие прямых доказательств его злоупотребления властью, а также о содержащейся в его ноутбуке информации об употреблении наркотических веществ и материалов сексуального характера. Ранее сообщалось, что ЦРУ выявило нарушения в оценке американской разведки, касающейся предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По результатам расследования все обвинения в адрес Москвы были признаны необоснованными.
https://ria.ru/20250704/tramp-2027082269.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, хантер байден, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Хантер Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп назвал демократов предвзятыми и нечестными
Трамп: демократы имеют предвзятый подход и склонны к нечестным действиям