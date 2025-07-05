https://ria.ru/20250705/tramp-2027331092.html

"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине

"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине - РИА Новости, 05.07.2025

"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп поменял свое решение по поставкам оружия Киеву, чтобы заставить ЕС стать посредником и сохранить личное неучастие в украинском... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:59:00+03:00

2025-07-05T03:59:00+03:00

2025-07-05T03:59:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поменял свое решение по поставкам оружия Киеву, чтобы заставить ЕС стать посредником и сохранить личное неучастие в украинском конфликте, заявил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive."Он (Трамп — Прим. Ред) хочет европезировать войну. И это касается только его европейских партнеров, которые находятся под серьезным давлением. У них нет выбора, и они это отчетливо осознают", — сказал он.По словам политолога, именно поэтому генеральный секретарь НАТО Марк Рютте так охотно соглашается на все предложения Трампа, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов на закупку сотен ракет за деньги британских налогоплательщиков."Элита в Европе ничему не учится. Она просто не может себе этого позволить. Вместо этого они (Европейские Элиты — Прим. Ред.) милитаризируют свои страны и готовятся к войне с Россией", — подытожил Бааб.Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250705/tramp-2027329094.html

https://ria.ru/20250705/tramp-2027326812.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, пит хегсет, марк рютте, евросоюз, нато, nbc