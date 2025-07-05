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"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине - РИА Новости, 05.07.2025
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03:59 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/tramp-2027331092.html
"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине
"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине - РИА Новости, 05.07.2025
"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп поменял свое решение по поставкам оружия Киеву, чтобы заставить ЕС стать посредником и сохранить личное неучастие в украинском... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:59:00+03:00
2025-07-05T03:59:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
пит хегсет
марк рютте
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поменял свое решение по поставкам оружия Киеву, чтобы заставить ЕС стать посредником и сохранить личное неучастие в украинском конфликте, заявил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive."Он (Трамп — Прим. Ред) хочет европезировать войну. И это касается только его европейских партнеров, которые находятся под серьезным давлением. У них нет выбора, и они это отчетливо осознают", — сказал он.По словам политолога, именно поэтому генеральный секретарь НАТО Марк Рютте так охотно соглашается на все предложения Трампа, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов на закупку сотен ракет за деньги британских налогоплательщиков."Элита в Европе ничему не учится. Она просто не может себе этого позволить. Вместо этого они (Европейские Элиты — Прим. Ред.) милитаризируют свои страны и готовятся к войне с Россией", — подытожил Бааб.Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250705/tramp-2027329094.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, пит хегсет, марк рютте, евросоюз, нато, nbc
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО, NBC
"Нет выбора": раскрыт циничный план Трампа по Украине

Политолог Бааб: Трамп хочет заставить Европу поставлять оружие Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поменял свое решение по поставкам оружия Киеву, чтобы заставить ЕС стать посредником и сохранить личное неучастие в украинском конфликте, заявил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Он (Трамп — Прим. Ред) хочет европезировать войну. И это касается только его европейских партнеров, которые находятся под серьезным давлением. У них нет выбора, и они это отчетливо осознают", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Трамп заявил о важности военной модернизации в США
03:02
По словам политолога, именно поэтому генеральный секретарь НАТО Марк Рютте так охотно соглашается на все предложения Трампа, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов на закупку сотен ракет за деньги британских налогоплательщиков.
"Элита в Европе ничему не учится. Она просто не может себе этого позволить. Вместо этого они (Европейские Элиты — Прим. Ред.) милитаризируют свои страны и готовятся к войне с Россией", — подытожил Бааб.
Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО
01:56
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампПит ХегсетМарк РюттеЕвросоюзНАТОNBC
 
 
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