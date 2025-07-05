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Трамп заявил о важности военной модернизации в США - РИА Новости, 05.07.2025
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03:02 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/tramp-2027329094.html
Трамп заявил о важности военной модернизации в США
Трамп заявил о важности военной модернизации в США - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп заявил о важности военной модернизации в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:02:00+03:00
2025-07-05T03:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории. "Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране," – заявил Трамп из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США. "Золотой купол" – это система противоракетной обороны (ПРО), которую разрабатывают в США по инициативе Трампа. Как заявил президент, любой, кто попытается нанести вред Америке, столкнется с этой системой. Конгресс США принял законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый", в рамках которого выделяются беспрецедентные суммы на финансирование армии США. Законопроект направлен на усиление оборонных возможностей США через финансирование ключевых направлений: повышение качества жизни военнослужащих, развитие кораблестроения, интеграция систем ПВО и ПРО, укрепление устойчивости цепочек поставок боеприпасов, масштабирование производства бюджетных вооружений, улучшение кибербезопасности и эффективности минобороны, обеспечение превосходства в воздухе, модернизацию ядерных сил, наращивание потенциала Индо-Тихоокеанского командования, общее повышение боеготовности, поддержку миссий по охране границ и борьбе с наркотрафиком, а также надзор за исполнением программ и военное строительство. Процесс принятия законопроекта занял два месяца. В палате представителей он был одобрен с минимальным перевесом – 218 голосов против 214. В сенате ситуация сложилась еще более напряжённой: 51 голос против 50. "Ничью" удалось разрешить благодаря голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп заявил о важности военной модернизации в США

Трамп: подписание бюджета стало шагом на пути к важнейшей военной модернизации

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории.
"Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране," – заявил Трамп из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Трамп подписал указ о создании системы "Железный купол"
28 января, 05:38
"Золотой купол" – это система противоракетной обороны (ПРО), которую разрабатывают в США по инициативе Трампа. Как заявил президент, любой, кто попытается нанести вред Америке, столкнется с этой системой.
Конгресс США принял законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый", в рамках которого выделяются беспрецедентные суммы на финансирование армии США.
Законопроект направлен на усиление оборонных возможностей США через финансирование ключевых направлений: повышение качества жизни военнослужащих, развитие кораблестроения, интеграция систем ПВО и ПРО, укрепление устойчивости цепочек поставок боеприпасов, масштабирование производства бюджетных вооружений, улучшение кибербезопасности и эффективности минобороны, обеспечение превосходства в воздухе, модернизацию ядерных сил, наращивание потенциала Индо-Тихоокеанского командования, общее повышение боеготовности, поддержку миссий по охране границ и борьбе с наркотрафиком, а также надзор за исполнением программ и военное строительство.
Процесс принятия законопроекта занял два месяца. В палате представителей он был одобрен с минимальным перевесом – 218 голосов против 214. В сенате ситуация сложилась еще более напряжённой: 51 голос против 50. "Ничью" удалось разрешить благодаря голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Трамп поручил министру обороны представить проект системы "Железный купол"
28 января, 07:55
 
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