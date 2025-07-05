https://ria.ru/20250705/tramp-2027329094.html

Трамп заявил о важности военной модернизации в США

Трамп заявил о важности военной модернизации в США - РИА Новости, 05.07.2025

Трамп заявил о важности военной модернизации в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:02:00+03:00

2025-07-05T03:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание "большого, красивого" законопроекта о бюджете стало шагом на пути одной из самых значимых военных модернизаций в истории. "Это будет одна из важнейших военных модернизаций за всю историю. В первый срок мы восстановили нашу армию, а теперь собираемся модернизировать и заново переоснастить наши вооруженные силы. Мы построим великий "Золотой купол" по всей нашей стране," – заявил Трамп из Белого дома, обращаясь к нации по случаю Дня независимости США. "Золотой купол" – это система противоракетной обороны (ПРО), которую разрабатывают в США по инициативе Трампа. Как заявил президент, любой, кто попытается нанести вред Америке, столкнется с этой системой. Конгресс США принял законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый", в рамках которого выделяются беспрецедентные суммы на финансирование армии США. Законопроект направлен на усиление оборонных возможностей США через финансирование ключевых направлений: повышение качества жизни военнослужащих, развитие кораблестроения, интеграция систем ПВО и ПРО, укрепление устойчивости цепочек поставок боеприпасов, масштабирование производства бюджетных вооружений, улучшение кибербезопасности и эффективности минобороны, обеспечение превосходства в воздухе, модернизацию ядерных сил, наращивание потенциала Индо-Тихоокеанского командования, общее повышение боеготовности, поддержку миссий по охране границ и борьбе с наркотрафиком, а также надзор за исполнением программ и военное строительство. Процесс принятия законопроекта занял два месяца. В палате представителей он был одобрен с минимальным перевесом – 218 голосов против 214. В сенате ситуация сложилась еще более напряжённой: 51 голос против 50. "Ничью" удалось разрешить благодаря голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995818147.html

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