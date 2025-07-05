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СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО - РИА Новости, 05.07.2025
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01:56 05.07.2025 (обновлено: 11:32 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/tramp-2027326812.html
СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО
СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО
Администрация президента США Дональда Трампа, выступая за нормализацию отношений с Россией и давя на Киев угрозой приостановки поставок оружия, стремится найти... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:56:00+03:00
2025-07-05T11:32:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
пит хегсет
spectator
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, выступая за нормализацию отношений с Россией и давя на Киев угрозой приостановки поставок оружия, стремится найти быстрый способ положить конец украинскому конфликту, пишет британский журнал Spectator."Администрация (Трампа. — Прим. ред.), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России", — говорится в материале.Как предполагает издание, киевскому режиму не удалось убедить президента Трампа отправить больше зенитных ракет Patriot на Украину, несмотря на все усилия Владимира Зеленского."Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", — напоминает издание.По словам автора, Зеленский сделал все, о чем просил Трамп, подписав сделку по добыче редкоземельных металлов на Украине, но все равно не получил дополнительное финансирование на покупку оружия.Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250704/advance-2027317824.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, spectator, nbc, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Spectator, NBC, Министерство обороны США
СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО

Spectator: администрация Трампа решила облегчить России победу над Киевом

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, выступая за нормализацию отношений с Россией и давя на Киев угрозой приостановки поставок оружия, стремится найти быстрый способ положить конец украинскому конфликту, пишет британский журнал Spectator.
"Администрация (Трампа. — Прим. ред.), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 23:08
Как предполагает издание, киевскому режиму не удалось убедить президента Трампа отправить больше зенитных ракет Patriot на Украину, несмотря на все усилия Владимира Зеленского.
"Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", — напоминает издание.
По словам автора, Зеленский сделал все, о чем просил Трамп, подписав сделку по добыче редкоземельных металлов на Украине, но все равно не получил дополнительное финансирование на покупку оружия.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 21:05
Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп вновь приписал США победу в мировых войнах
Вчера, 04:22
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийПит ХегсетSpectatorNBCМинистерство обороны США
 
 
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