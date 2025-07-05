https://ria.ru/20250705/tramp-2027326812.html

СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО

СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО - РИА Новости, 05.07.2025

СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО

Администрация президента США Дональда Трампа, выступая за нормализацию отношений с Россией и давя на Киев угрозой приостановки поставок оружия, стремится найти... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T01:56:00+03:00

2025-07-05T01:56:00+03:00

2025-07-05T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, выступая за нормализацию отношений с Россией и давя на Киев угрозой приостановки поставок оружия, стремится найти быстрый способ положить конец украинскому конфликту, пишет британский журнал Spectator."Администрация (Трампа. — Прим. ред.), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России", — говорится в материале.Как предполагает издание, киевскому режиму не удалось убедить президента Трампа отправить больше зенитных ракет Patriot на Украину, несмотря на все усилия Владимира Зеленского."Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", — напоминает издание.По словам автора, Зеленский сделал все, о чем просил Трамп, подписав сделку по добыче редкоземельных металлов на Украине, но все равно не получил дополнительное финансирование на покупку оружия.Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250704/advance-2027317824.html

https://ria.ru/20250704/putin-2027305779.html

https://ria.ru/20250704/tramp-2027081534.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, spectator, nbc, министерство обороны сша