СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО
Spectator: администрация Трампа решила облегчить России победу над Киевом
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, выступая за нормализацию отношений с Россией и давя на Киев угрозой приостановки поставок оружия, стремится найти быстрый способ положить конец украинскому конфликту, пишет британский журнал Spectator.
"Администрация (Трампа. — Прим. ред.), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России", — говорится в материале.
Как предполагает издание, киевскому режиму не удалось убедить президента Трампа отправить больше зенитных ракет Patriot на Украину, несмотря на все усилия Владимира Зеленского.
"Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно", — напоминает издание.
По словам автора, Зеленский сделал все, о чем просил Трамп, подписав сделку по добыче редкоземельных металлов на Украине, но все равно не получил дополнительное финансирование на покупку оружия.
Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
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