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Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США - РИА Новости, 05.07.2025
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00:50 05.07.2025 (обновлено: 06:04 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/tramp-2027324414.html
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США
Президент США Дональд Трамп подписал "большой, красивый" бюджетный законопроект, который существенно меняет повестку правительства. РИА Новости, 05.07.2025
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал "большой, красивый" бюджетный законопроект, который существенно меняет повестку правительства.Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.На завершающейся неделе законопроект Трампа о расходах и налогах, все 940 страниц которого по требованию демократов прочитали вслух, прошел необходимые процедуры в конгрессе. Президент США заявлял о символизме в том, что документ подписывают на предъюбилейный День независимости.Документ предполагает:В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.Палата представителей приняла законопроект в мае.Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.
https://ria.ru/20250703/tramp-2026949093.html
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США

Трамп подписал бюджетный законопроект, меняющий повестку правительства CША

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп с подписанным бюджетным законопроектом США
Дональд Трамп с подписанным бюджетным законопроектом США - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп с подписанным бюджетным законопроектом США
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал "большой, красивый" бюджетный законопроект, который существенно меняет повестку правительства.
Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Трамп не до конца разобрался в деталях своего законопроекта, пишут СМИ
3 июля, 15:18
На завершающейся неделе законопроект Трампа о расходах и налогах, все 940 страниц которого по требованию демократов прочитали вслух, прошел необходимые процедуры в конгрессе. Президент США заявлял о символизме в том, что документ подписывают на предъюбилейный День независимости.
Документ предполагает:
  • увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
  • сокращение некоторых социальных программ;
  • рост военных расходов;
  • сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"На лужайке Белого дома": СМИ раскрыли, как Трамп добьет Маска
3 июля, 06:33
В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Палата представителей приняла законопроект в мае.
Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа
Вчера, 13:41
 
СШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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