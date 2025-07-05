https://ria.ru/20250705/tramp-2027324414.html
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США - РИА Новости, 05.07.2025
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США
Президент США Дональд Трамп подписал "большой, красивый" бюджетный законопроект, который существенно меняет повестку правительства. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:50:00+03:00
2025-07-05T00:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал "большой, красивый" бюджетный законопроект, который существенно меняет повестку правительства.Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.На завершающейся неделе законопроект Трампа о расходах и налогах, все 940 страниц которого по требованию демократов прочитали вслух, прошел необходимые процедуры в конгрессе. Президент США заявлял о символизме в том, что документ подписывают на предъюбилейный День независимости.Документ предполагает:В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.Палата представителей приняла законопроект в мае.Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.
https://ria.ru/20250703/tramp-2026949093.html
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https://ria.ru/20250704/tramp--2027166552.html
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп подписал "большой, красивый" проект о бюджете США
Трамп подписал бюджетный законопроект, меняющий повестку правительства CША
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал "большой, красивый" бюджетный законопроект, который существенно меняет повестку правительства.
Трансляцию церемонии подписания вели американские телеканалы.
На завершающейся неделе законопроект Трампа
о расходах и налогах, все 940 страниц которого по требованию демократов прочитали вслух, прошел необходимые процедуры в конгрессе. Президент США
заявлял о символизме в том, что документ подписывают на предъюбилейный День независимости.
- увеличение потолка госдолга на пять триллионов долларов;
- сокращение некоторых социальных программ;
- рост военных расходов;
- сохранение налоговых льгот, действовавших с первого срока Трампа.
В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, госдолг вырастет на 3,3 триллиона долларов за десять лет и лишит около 12 миллионов американцев медицинского страхования.
Палата представителей приняла законопроект в мае.
Маск резко раскритиковал инициативу Трампа. Он утверждал, что дефицит бюджета достигнет 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Демократы же выступали против законопроекта и планировали вносить поправки, чтобы затянуть голосование, тогда как Трамп требовал утвердить его к 4 июля — Дню независимости США.