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Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27

Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27 - РИА Новости, 05.07.2025

Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27

Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 27, включая девять детей, сообщила местная полиция. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T19:29:00+03:00

2025-07-05T19:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 27, включая девять детей, сообщила местная полиция. Ранее сообщалось о 24 погибших. "На данный момент мы эвакуировали более 850 не пострадавших, восемь пострадавших и вытащили (тела - ред.) 27 погибших. Из них девять детей", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.

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