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Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27 - РИА Новости, 05.07.2025
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19:29 05.07.2025
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Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27
Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27 - РИА Новости, 05.07.2025
Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27
Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 27, включая девять детей, сообщила местная полиция. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:29:00+03:00
2025-07-05T19:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 27, включая девять детей, сообщила местная полиция. Ранее сообщалось о 24 погибших. "На данный момент мы эвакуировали более 850 не пострадавших, восемь пострадавших и вытащили (тела - ред.) 27 погибших. Из них девять детей", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Число погибших при наводнении в Техасе выросло до 27

Число погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 27, включая девять детей

© AP Photo / Eric VrynПоисково-спасательный отряд на надувной лодке во время наводнения в Техасе, США
Поисково-спасательный отряд на надувной лодке во время наводнения в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Eric Vryn
Поисково-спасательный отряд на надувной лодке во время наводнения в Техасе, США
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в округе Керр американского штата Техас увеличилось до 27, включая девять детей, сообщила местная полиция.
Ранее сообщалось о 24 погибших.
"На данный момент мы эвакуировали более 850 не пострадавших, восемь пострадавших и вытащили (тела - ред.) 27 погибших. Из них девять детей", - заявил представитель местной полиции, его речь транслировали американские телеканалы.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением" в районе округа Керр.
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