https://ria.ru/20250705/svo-2027413781.html

Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО

Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО - РИА Новости, 05.07.2025

Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО

Занявшие первые места на соревнованиях по национальной борьбе корэш, проходивших во время Сабантуя в Москве, после награждения отдали участникам СВО завоеванные РИА Новости, 05.07.2025

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Занявшие первые места на соревнованиях по национальной борьбе корэш, проходивших во время Сабантуя в Москве, после награждения отдали участникам СВО завоеванные на спортивных коврах призы - мотоциклы, передает корреспондент РИА Новости. "Передаю свой приз тем, кто находится на передовой на СВО. Уверен, эти мотоциклы ребятам на фронте будут нужнее, чем нам. Мы победили, победите и вы", - сказал абсолютный чемпион московского Сабантуя Эмиль Незаметдинов. Занявшие первые места в весовой категории до 75 килограммов Тамерлан Керефов и в весовой категории до 85 килограммов Артур Зулькарнаев также передали свои призы участникам СВО. "Наш лозунг - "батырам от батыров" (богатырям от богатырей - ред.). Верность за верность", - сказал глава татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов. Организаторами Сабантуя выступили правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, татарская национально-культурная автономия Москвы. Среди официальных гостей - представители правительств-организаторов, российского госруководства, Московской области, видные культурные и общественные деятели.

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москва, россия, общество, вооруженные силы рф