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Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО
Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО - РИА Новости, 05.07.2025
Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО
Занявшие первые места на соревнованиях по национальной борьбе корэш, проходивших во время Сабантуя в Москве, после награждения отдали участникам СВО завоеванные РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:51:00+03:00
2025-07-05T20:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Занявшие первые места на соревнованиях по национальной борьбе корэш, проходивших во время Сабантуя в Москве, после награждения отдали участникам СВО завоеванные на спортивных коврах призы - мотоциклы, передает корреспондент РИА Новости. "Передаю свой приз тем, кто находится на передовой на СВО. Уверен, эти мотоциклы ребятам на фронте будут нужнее, чем нам. Мы победили, победите и вы", - сказал абсолютный чемпион московского Сабантуя Эмиль Незаметдинов. Занявшие первые места в весовой категории до 75 килограммов Тамерлан Керефов и в весовой категории до 85 килограммов Артур Зулькарнаев также передали свои призы участникам СВО. "Наш лозунг - "батырам от батыров" (богатырям от богатырей - ред.). Верность за верность", - сказал глава татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов. Организаторами Сабантуя выступили правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, татарская национально-культурная автономия Москвы. Среди официальных гостей - представители правительств-организаторов, российского госруководства, Московской области, видные культурные и общественные деятели.
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москва, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Победители соревнований на Сабантуе в Москве передали призы участникам СВО
Победители в борьбе корэш на Сабантуе в Москве передали мотоциклы участникам СВО