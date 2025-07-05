https://ria.ru/20250705/sumskaya-oblast-2027325683.html
Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье
Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье - РИА Новости, 05.07.2025
Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье
Жители Сумской области пытаются продать недвижимость почти за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:18:00+03:00
2025-07-05T01:18:00+03:00
2025-07-05T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Сумской области пытаются продать недвижимость почти за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости.Согласно размещенным на украинском сайте предложениям, комната в общежитии в Конотопе обойдется в 125 тысяч гривен (225 тысяч рублей), а в Сумах — 287 тысяч гривен (516,6 тысячи рублей).В сельской местности стоимость квартиры начинается от 75-100 тысяч гривен (135-180 тысяч рублей). За эту сумму можно купить однушку в Ворожбе, Алтыновке, Свессе, Вирах. В городах цены выше. Например, в Шостке четырехкомнатная квартира стоит 395,5 тысячи гривен (712 тысяч рублей), в Конотопе однушка — 448 тысяч гривен (806 тысяч рублей), в Глухове — 500 тысяч гривен (900 тысяч рублей), а в Сумах стоимость однокомнатной квартиры — около миллиона рублей.Некоторые жители рассматривают возможность обмена. Так, в Кролевце готовы продать частный дом за 206 тысяч гривен (370,8 тысячи рублей) или обменять его на автомобиль. В конце июня источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости из-за роста напряженности в регионе, куда приближается линия фронта.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250704/biznes-2027074123.html
https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html
https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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конотоп, сумская область, жилье, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Конотоп, Сумская область, Жилье, Вооруженные силы Украины, Украина
Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье
Жители Сумской области распродают жилье в регионе за бесценок
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Сумской области пытаются продать недвижимость почти за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно размещенным на украинском сайте предложениям, комната в общежитии в Конотопе
обойдется в 125 тысяч гривен (225 тысяч рублей), а в Сумах — 287 тысяч гривен (516,6 тысячи рублей).
В сельской местности стоимость квартиры начинается от 75-100 тысяч гривен (135-180 тысяч рублей). За эту сумму можно купить однушку в Ворожбе, Алтыновке, Свессе, Вирах.
В городах цены выше. Например, в Шостке четырехкомнатная квартира стоит 395,5 тысячи гривен (712 тысяч рублей), в Конотопе однушка — 448 тысяч гривен (806 тысяч рублей), в Глухове — 500 тысяч гривен (900 тысяч рублей), а в Сумах стоимость однокомнатной квартиры — около миллиона рублей.
Некоторые жители рассматривают возможность обмена. Так, в Кролевце готовы продать частный дом за 206 тысяч гривен (370,8 тысячи рублей) или обменять его на автомобиль.
В конце июня источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости из-за роста напряженности в регионе, куда приближается линия фронта.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.