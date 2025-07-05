https://ria.ru/20250705/sumskaya-oblast-2027325683.html

Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье

Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье - РИА Новости, 05.07.2025

Жители Сумской области начали за бесценок распродавать жилье

Жители Сумской области пытаются продать недвижимость почти за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T01:18:00+03:00

2025-07-05T01:18:00+03:00

2025-07-05T09:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители Сумской области пытаются продать недвижимость почти за бесценок, выяснил корреспондент РИА Новости.Согласно размещенным на украинском сайте предложениям, комната в общежитии в Конотопе обойдется в 125 тысяч гривен (225 тысяч рублей), а в Сумах — 287 тысяч гривен (516,6 тысячи рублей).В сельской местности стоимость квартиры начинается от 75-100 тысяч гривен (135-180 тысяч рублей). За эту сумму можно купить однушку в Ворожбе, Алтыновке, Свессе, Вирах. В городах цены выше. Например, в Шостке четырехкомнатная квартира стоит 395,5 тысячи гривен (712 тысяч рублей), в Конотопе однушка — 448 тысяч гривен (806 тысяч рублей), в Глухове — 500 тысяч гривен (900 тысяч рублей), а в Сумах стоимость однокомнатной квартиры — около миллиона рублей.Некоторые жители рассматривают возможность обмена. Так, в Кролевце готовы продать частный дом за 206 тысяч гривен (370,8 тысячи рублей) или обменять его на автомобиль. В конце июня источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости, что в Сумах наблюдается резкий рост предложений о продаже жилья. Многие жители города стремятся избавиться от недвижимости из-за роста напряженности в регионе, куда приближается линия фронта.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250704/biznes-2027074123.html

https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html

https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область

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конотоп, сумская область, жилье, вооруженные силы украины, украина