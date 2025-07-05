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Муж-тиран и убийство любовника: сложная судьба звезды "Баллады о солдате"

Муж-тиран и убийство любовника: сложная судьба звезды "Баллады о солдате" - РИА Новости, 05.07.2025

Муж-тиран и убийство любовника: сложная судьба звезды "Баллады о солдате"

Жанну Прохоренко называли одной из самых красивых актрис советского кино. Ее роль в одной из лучших картин о Великой Отечественной войне — "Балладе о солдате"... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:10:00+03:00

2025-07-05T08:10:00+03:00

2025-07-05T08:10:00+03:00

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ростов-на-дону

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жанну Прохоренко называли одной из самых красивых актрис советского кино. Ее роль в одной из лучших картин о Великой Отечественной войне — "Балладе о солдате" Григория Чухрая — сделало артистку известной на весь мир. Невероятный зрительский успех имел и фильм Юлия Райзмана "А если это любовь?", где Жанна сыграла роль старшеклассницы Ксении.Позже свой успех она повторить так и не смогла, да и судьба на долю актрисы выпала довольно сложная.Отчислили из Школы-студии МХАТ за съемки в "Балладе о солдате"При рождении в предвоенном 1940 году девочке дали красивое имя Жаннет, а родные ласково называли ее Жанеттик. Отец девочки ушел на фронт с первых дней войны и буквально через несколько месяцев геройски погиб.Мать с дочерью пережили самое страшное время в эвакуации, а затем переехали жить к родственникам в Ленинград, где начала посещать драматический кружок при Дворце пионеров. Тогда же и появились первые мысли об актерской карьере.Однажды в Ленинград приехали представители Школы-студии МХАТ, которые помогали набрать талантливых студентов на курс.Прохоренко попала в число пяти счастливчиков, которых заметили и пригласили на учебу в Москву.Именно в студенческие годы Жанне повезло сняться в фильме "Баллада о солдате", который сделал её звездой мирового масштаба.Несмотря на феноменальный успех картины, Школа-студия МХАТ, не поощрявшая участие студентов в съемках, демонстративно отчислила Жанну.Советская Клаудия КардиналеПрохоренко долго не горевала и с легкостью поступила во ВГИК, где к съемкам параллельно обучению относились терпимо.Среди ее однокурсниц были Лидия Федосеева-Шукшина и Лариса Лужина. В годы обучения во ВГИКе Жанне снова улыбнулось удача сняться в еще одном успешном проекте "А если это любовь?".В 1964 году Прохоренко получила диплом об актерском образовании, и в тот же год на экраны вышло сразу несколько картин с её участием.Молодую актрису полюбили как в Советском Союзе, так и за его пределами. Западные журналисты называли её советской Клаудией Кардинале.Дальше были фильмы "Женитьба Бальзаминова", "Непридуманная история", "Они шли на Восток" и другие работы, которые хотя и не были так успешны, как первые картины Прохоренко, но все же были тепло приняты зрителями.В 80-х годах актриса начала играть второстепенные роли, а затем и вовсе перестала сниматься, изредка появляясь в эпизодах.Муж-тиранЖанна была очень невероятно красивой девушкой с выразительными глазами и длинной косой. Еще до своего успешного дебюта в кино она пользовалась большой популярностью у молодых парней.Однако в мужья она выбрала себе человека на 14 лет её старше, связав свою судьбу с режиссером Евгением Васильевым.В 1961 году у молодоженов родилась дочь – Екатерина, которая впоследствии тоже станет актрисой. Жанна очень старалась совмещать и карьеру, и материнство, и, по словам ее дочери Екатерины, ей это удавалось. Дочка не совершенно не чувствовала недостатка в маминой любви.А вот с отцом девочки отношения складывались сложно. Мужчина был очень ревнив, и дело доходило до тирании и слежки за женой.Поначалу Прохоренко списывала всё на гипертрофированные чувства мужа, но, когда терпеть стало невозможно, решилась на развод.Любовный треугольникКак позже оказалось, Жанна решилась на это шаг, когда уже влюбилась в другого. Во время всесоюзного кинофестиваля, который проходил в Ростове-на-Дону, близкий друг Прохоренко, Владимир Высоцкий, познакомил её со своим товарищем.Этим товарищем оказался тоже человек из мира кино, сценарист Артур Макаров, приемный сын актрисы Тамары Макаровой. Между молодыми людьми сразу вспыхнули чувства.Молодой человек был на тот момент не свободен, и его дома ждала невеста, несмотря на роман с Жанной, он все-таки женился на своей невесте Людмиле.И сама жена Людмила, и близкие молодых знали, что у Артура есть любовница, и, более того, знали, что это Жанна Прохоренко.За спинами странноватого этого "любовного треугольника" шептались все, но, видимо, всех всё устраивало.Нераскрытое убийствоВ 90-е Макаров занялся продажей антиквариата. Этот бизнес в то время был очень опасным, и 3 октября 1995 года Артура Макарова нашли убитым в квартире Жанны. Точный удар был нанесен ножом прямо в сердце. До сих пор преступление не раскрыто.Жанна Прохоренко тяжело переживала гибели любимого, с которым она провела 30 лет вместе, хоть и в статусе любовницы.Жанна больше не пыталась устроить свою личную жизнь, сосредоточившись на дочери и внучках."Личная жизнь — моя дочь, две мои внучки. И присовокупляющиеся обстоятельства", — говорила актриса в последнем своем интервью.Одна из внучек Жанны, Марьяна, пошла по стопам своей бабушки и тоже стала актрисой, которую многие знают, как Марьяну Спивак.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ленинград, москва, ростов-на-дону, григорий чухрай, тамара макарова, жанна прохоренко, вгик, культура