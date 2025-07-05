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После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка - РИА Новости, 05.07.2025
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23:18 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/strelba-2027426155.html
После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка
После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка - РИА Новости, 05.07.2025
После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка
Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:18:00+03:00
2025-07-05T23:18:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. "Сегодня в 17.18 в полицию поступило сообщение о том, что с балкона жилого дома, расположенного на улице Татьянин Парк, неизвестные производят выстрелы металлическими шариками", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что неизвестный из своей квартиры выстрелил из пневматического оружия. Данные о пострадавших не поступали. Правоохранители отметили, что полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к произошедшему. В частности установлена квартира, из которой предположительно стреляли. В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что двое жителей ЖК в Новой Москве устроили стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке, где в это время гуляли дети.
https://rsport.ria.ru/20250615/rasstrel-2023008338.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка

Полиция проверяет инцидент со стрельбой с балкона из пневматики на западе Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
"Сегодня в 17.18 в полицию поступило сообщение о том, что с балкона жилого дома, расположенного на улице Татьянин Парк, неизвестные производят выстрелы металлическими шариками", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что неизвестный из своей квартиры выстрелил из пневматического оружия. Данные о пострадавших не поступали.
Правоохранители отметили, что полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к произошедшему. В частности установлена квартира, из которой предположительно стреляли.
В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что двое жителей ЖК в Новой Москве устроили стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке, где в это время гуляли дети.
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