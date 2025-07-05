https://ria.ru/20250705/strelba-2027426155.html

После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка

После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка - РИА Новости, 05.07.2025

После стрельбы с балкона на западе Москвы началась проверка

Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:18:00+03:00

2025-07-05T23:18:00+03:00

2025-07-05T23:18:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. "Сегодня в 17.18 в полицию поступило сообщение о том, что с балкона жилого дома, расположенного на улице Татьянин Парк, неизвестные производят выстрелы металлическими шариками", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что неизвестный из своей квартиры выстрелил из пневматического оружия. Данные о пострадавших не поступали. Правоохранители отметили, что полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к произошедшему. В частности установлена квартира, из которой предположительно стреляли. В Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что двое жителей ЖК в Новой Москве устроили стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке, где в это время гуляли дети.

https://rsport.ria.ru/20250615/rasstrel-2023008338.html

https://ria.ru/20250610/khinshteyn-2021906803.html

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия