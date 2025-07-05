https://ria.ru/20250705/stambul-2027374718.html

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 05.07.2025

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2

Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:42:00+03:00

2025-07-05T14:42:00+03:00

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye. "В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2", - пишет издание. Власти пока не информировали общественность о возможных разрушениях. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.

https://ria.ru/20250704/zemletryasenie-2027075964.html

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