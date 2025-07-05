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В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 05.07.2025
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14:42 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/stambul-2027374718.html
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 05.07.2025
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2
Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:42:00+03:00
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye. "В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2", - пишет издание. Власти пока не информировали общественность о возможных разрушениях. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.
https://ria.ru/20250704/zemletryasenie-2027075964.html
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стамбул, в мире
Стамбул, В мире
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye.
Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2", - пишет издание.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 02:00
Власти пока не информировали общественность о возможных разрушениях.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
04:16
 
СтамбулВ мире
 
 
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