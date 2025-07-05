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В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 05.07.2025
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2
Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:42:00+03:00
2025-07-05T14:42:00+03:00
2025-07-05T14:42:00+03:00
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Ощутимое землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле, сообщила газета Türkiye. "В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2", - пишет издание. Власти пока не информировали общественность о возможных разрушениях. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.
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стамбул, в мире
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле в Турции