https://ria.ru/20250705/ssha-2027391001.html

Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России

Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 05.07.2025

Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России

Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:01:00+03:00

2025-07-05T17:01:00+03:00

2025-07-05T17:01:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на самих США и вызвать в них новый виток инфляционной спирали, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее Трамп, выступая перед журналистами, признал, что российское руководство справляется с санкциями, и назвал российского лидера Владимира Путина профессионалом. Также американский президент заявил, что Вашингтон может принять новые ограничительные шаги, подчеркнув, что он "жестче с Россией", чем с какой-либо другой страной. "Есть мотивация принятия этого закона (предложенного Грэмом* - ред.): и внешнеполитическая, и внутриполитическая. С одной стороны, давление на Россию, с другой - еще один инструмент тарифной политики Трампа. Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов - это глобальный рынок. Исключения, например, Ирана рынок может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали", - сказал собеседник агентства. Эксперт считает, что Трамп способен к "жестким" шагам, но при резком негативном влиянии на отдельные отрасли экономики США происходит "откатывание". Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250702/zaharova-2026782140.html

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026313911.html

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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире