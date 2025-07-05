Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России
Сокольщик: введение пошлин в 500% может вызвать в США виток инфляционной спирали
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на самих США и вызвать в них новый виток инфляционной спирали, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее Трамп, выступая перед журналистами, признал, что российское руководство справляется с санкциями, и назвал российского лидера Владимира Путина профессионалом. Также американский президент заявил, что Вашингтон может принять новые ограничительные шаги, подчеркнув, что он "жестче с Россией", чем с какой-либо другой страной.
"Есть мотивация принятия этого закона (предложенного Грэмом* - ред.): и внешнеполитическая, и внутриполитическая. С одной стороны, давление на Россию, с другой - еще один инструмент тарифной политики Трампа. Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов - это глобальный рынок. Исключения, например, Ирана рынок может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали", - сказал собеседник агентства.
Эксперт считает, что Трамп способен к "жестким" шагам, но при резком негативном влиянии на отдельные отрасли экономики США происходит "откатывание".
Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в список экстремистов и террористов.