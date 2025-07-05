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Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 05.07.2025
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17:01 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/ssha-2027391001.html
Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России
Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России - РИА Новости, 05.07.2025
Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России
Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:01:00+03:00
2025-07-05T17:01:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на самих США и вызвать в них новый виток инфляционной спирали, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее Трамп, выступая перед журналистами, признал, что российское руководство справляется с санкциями, и назвал российского лидера Владимира Путина профессионалом. Также американский президент заявил, что Вашингтон может принять новые ограничительные шаги, подчеркнув, что он "жестче с Россией", чем с какой-либо другой страной. "Есть мотивация принятия этого закона (предложенного Грэмом* - ред.): и внешнеполитическая, и внутриполитическая. С одной стороны, давление на Россию, с другой - еще один инструмент тарифной политики Трампа. Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов - это глобальный рынок. Исключения, например, Ирана рынок может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали", - сказал собеседник агентства. Эксперт считает, что Трамп способен к "жестким" шагам, но при резком негативном влиянии на отдельные отрасли экономики США происходит "откатывание". Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в список экстремистов и террористов.
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России

Сокольщик: введение пошлин в 500% может вызвать в США виток инфляционной спирали

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Введение пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих нефть у России, предложенное американским сенатором Линдси Грэмом*, может негативно сказаться на самих США и вызвать в них новый виток инфляционной спирали, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее Трамп, выступая перед журналистами, признал, что российское руководство справляется с санкциями, и назвал российского лидера Владимира Путина профессионалом. Также американский президент заявил, что Вашингтон может принять новые ограничительные шаги, подчеркнув, что он "жестче с Россией", чем с какой-либо другой страной.
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"Есть мотивация принятия этого закона (предложенного Грэмом* - ред.): и внешнеполитическая, и внутриполитическая. С одной стороны, давление на Россию, с другой - еще один инструмент тарифной политики Трампа. Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов - это глобальный рынок. Исключения, например, Ирана рынок может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали", - сказал собеседник агентства.
Эксперт считает, что Трамп способен к "жестким" шагам, но при резком негативном влиянии на отдельные отрасли экономики США происходит "откатывание".
Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
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Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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РоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)ЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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