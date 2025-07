https://ria.ru/20250705/sprayt-2027390616.html

Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей

Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей - РИА Новости, 05.07.2025

Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей

Астронавт NASA Николь Айерс опубликовала в соцсети Х фотографию редкого природного явления. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:57:00+03:00

2025-07-05T16:57:00+03:00

2025-07-05T17:02:00+03:00

наука

земля

космос - риа наука

наса

мексика

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027387311_0:76:3072:1803_1920x0_80_0_0_52e9276467f6f7434419ab752de80c10.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Астронавт NASA Николь Айерс опубликовала в соцсети Х фотографию редкого природного явления."Просто вау. Когда мы пролетали над Мексикой и США этим утром, я запечатлела этот спрайт (от английского sprite — "фея")", — говорится в публикации.По ее словам, подобные фотографии могут помочь ученым в изучении взаимосвязи между грозами и временными световыми явлениями.Что такое спрайт?В мезосфере, на высоте 50-80 километров, во время сильной грозы появляются разряды холодной плазмы красного цвета — спрайты. Они возникают через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее сотни миллисекунд. Спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, достигая 60 километров в длину и ста — в диаметре.Их еще нередко называют высотными молниями, однако, в отличие от последних, вещество в них не нагревается до очень высоких температур: в этом плане они больше похожи на холодные плазменные вспышки или газовые разряды в люминесцентных лампах.Иногда спрайты видны с земли — неподвижные или "танцующие" в небе округлые объекты нередко принимают за НЛО.В верхней части, на границе мезосферы и ионосферы, спрайты обычно заканчиваются плоскими "шляпами" — расходящимися на сотни километров кольцами красного свечения. Их называют эльфами — от аббревиатуры ELVES (Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources). Расшифровывается это как "световое излучение и низкочастотные возмущения от электромагнитных импульсов".

https://ria.ru/20250703/solntse-2026931751.html

земля

мексика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, космос - риа наука, наса, мексика, сша