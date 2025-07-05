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Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей - РИА Новости, 05.07.2025
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Наука
 
16:57 05.07.2025 (обновлено: 17:02 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/sprayt-2027390616.html
Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей
Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей - РИА Новости, 05.07.2025
Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей
Астронавт NASA Николь Айерс опубликовала в соцсети Х фотографию редкого природного явления. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:57:00+03:00
2025-07-05T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Астронавт NASA Николь Айерс опубликовала в соцсети Х фотографию редкого природного явления."Просто вау. Когда мы пролетали над Мексикой и США этим утром, я запечатлела этот спрайт (от английского sprite — "фея")", — говорится в публикации.По ее словам, подобные фотографии могут помочь ученым в изучении взаимосвязи между грозами и временными световыми явлениями.Что такое спрайт?В мезосфере, на высоте 50-80 километров, во время сильной грозы появляются разряды холодной плазмы красного цвета — спрайты. Они возникают через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее сотни миллисекунд. Спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, достигая 60 километров в длину и ста — в диаметре.Их еще нередко называют высотными молниями, однако, в отличие от последних, вещество в них не нагревается до очень высоких температур: в этом плане они больше похожи на холодные плазменные вспышки или газовые разряды в люминесцентных лампах.Иногда спрайты видны с земли — неподвижные или "танцующие" в небе округлые объекты нередко принимают за НЛО.В верхней части, на границе мезосферы и ионосферы, спрайты обычно заканчиваются плоскими "шляпами" — расходящимися на сотни километров кольцами красного свечения. Их называют эльфами — от аббревиатуры ELVES (Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources). Расшифровывается это как "световое излучение и низкочастотные возмущения от электромагнитных импульсов".
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Наука, Земля, Космос - РИА Наука, НАСА, Мексика, США
Редкую многокилометровую фею сняли на фото в небе над Землей

Астронавт Айерс опубликовала фото спрайта, снятое с борта МКС

© Фото : Nichole “Vapor” AyersСпрайт во время грозы над Мексикой
Спрайт во время грозы над Мексикой - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Nichole “Vapor” Ayers
Спрайт во время грозы над Мексикой
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Астронавт NASA Николь Айерс опубликовала в соцсети Х фотографию редкого природного явления.
"Просто вау. Когда мы пролетали над Мексикой и США этим утром, я запечатлела этот спрайт (от английского sprite — "фея")", — говорится в публикации.
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По ее словам, подобные фотографии могут помочь ученым в изучении взаимосвязи между грозами и временными световыми явлениями.

Что такое спрайт?

В мезосфере, на высоте 50-80 километров, во время сильной грозы появляются разряды холодной плазмы красного цвета — спрайты. Они возникают через десятые доли секунды после удара очень сильной молнии и длятся менее сотни миллисекунд. Спрайты распространяются одновременно вверх и вниз, достигая 60 километров в длину и ста — в диаметре.
Их еще нередко называют высотными молниями, однако, в отличие от последних, вещество в них не нагревается до очень высоких температур: в этом плане они больше похожи на холодные плазменные вспышки или газовые разряды в люминесцентных лампах.
Иногда спрайты видны с земли — неподвижные или "танцующие" в небе округлые объекты нередко принимают за НЛО.
В верхней части, на границе мезосферы и ионосферы, спрайты обычно заканчиваются плоскими "шляпами" — расходящимися на сотни километров кольцами красного свечения. Их называют эльфами — от аббревиатуры ELVES (Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources). Расшифровывается это как "световое излучение и низкочастотные возмущения от электромагнитных импульсов".
© ESAМолнии и электрические разряды в верхних слоях атмосферы
Молнии и электрические разряды в верхних слоях атмосферы - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© ESA
Молнии и электрические разряды в верхних слоях атмосферы
 
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