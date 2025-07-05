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В Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ, рассказал боец
В Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 05.07.2025
В Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ, рассказал боец
Женщину-оператора БПЛА ВСУ взяли в плен в Сумской области, женщина была под алкогольным или наркотическим опьянением, рассказал РИА Новости старший матрос,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T06:31:00+03:00
2025-07-05T06:31:00+03:00
2025-07-05T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Женщину-оператора БПЛА ВСУ взяли в плен в Сумской области, женщина была под алкогольным или наркотическим опьянением, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла", - сказал собеседник агентства. По словам "Пятнашки", женщина сама рассказала о том, что является военнослужащей ВСУ в подразделении по работе с БПЛА.
https://ria.ru/20250704/vsu-2027085516.html
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сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ, рассказал боец
Женщину-оператора БПЛА ВСУ взяли в плен в Сумской области