https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027331506.html

Артиллеристы "Днепра" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА

Артиллеристы "Днепра" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025

Артиллеристы "Днепра" уничтожили замаскированный пункт управления БПЛА

Расчет гаубицы Д-30 205 бригады российской группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный в частном доме на правом берегу Днепра украинский пункт... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T04:03:00+03:00

2025-07-05T04:03:00+03:00

2025-07-05T04:03:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 205 бригады российской группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный в частном доме на правом берегу Днепра украинский пункт управления тяжелыми коптерами типа "Баба-Яга" и ударными FPV-дронами, сообщает наблюдавший за работой артиллеристов корреспондент РИА Новости. "Будем работать по пункту управления БПЛА противника. Это будет, скорее всего, частный дом, где они всегда сидят обычно, откуда запускают птички: FPV-дроны, "Бабы-Яги" и так далее", - сообщил агентству командир расчета с позывным "Висла". Разведчики "Днепра" с помощью дронов выявили замаскированный в частном доме на оккупированном Киевом правом берегу Херсонской области пункт управления тяжелыми БПЛА и ударными FPV-дронами. Координаты цели поступили на командно-наблюдательный пункт, откуда были оперативно переданы расчету гаубицы Д-30. Артиллеристы быстро подготовили орудие к бою и с ювелирной точностью уничтожили переданную им цель. Успешное поражение последней было зафиксировано с разведывательного коптера. После нанесения огневого поражения противнику, бойцы замаскировали орудие и убыли в укрытие. "Много очень беспилотников, разведчиков, FPV-дронов, "Бабы-Яги" также постоянно летают. Не дают нам покоя, но мы с этим стараемся справляться. У нас есть ПВН (продукция военного назначения - ред.), из которых мы уничтожаем их", - рассказал агентству командир расчета. По словам офицера, артиллерия группировки постоянно ведет контрбатарейную борьбу, уничтожая как орудия ВСУ производства НАТО, так и старые советские и украинские самоходки, склады с боекомплектами и другие цели. "Видим цель, уничтожаем, поражаем… Дальнобойные орудия, такие как M777. И есть еще у нас тут САУ "Богдана", которая катается постоянно, на месте не стоит, выезжает, отрабатывает, и сразу уезжает, даже не успеваем ее поймать. Ну и FPV постоянно, вот сами наблюдаете сейчас", - сказал военнослужащий, когда в процессе интервью дрон-детектор зафиксировал приближение FPV-дрона противника. Моральный дух и выучка бойцов "Днепра" находится на высшем уровне, отметил корреспондент агентства.

https://ria.ru/20250705/spetsoperatsiya-2027327043.html

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киев, херсонская область , вооруженные силы украины, нато