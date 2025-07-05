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США возобновили ввоз сои из России - РИА Новости, 05.07.2025
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07:08 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/soya-2027336414.html
США возобновили ввоз сои из России
США возобновили ввоз сои из России - РИА Новости, 05.07.2025
США возобновили ввоз сои из России
США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 05.07.2025
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россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Россия в мае поставила соевые бобы в Штаты на 4,9 миллиона долларов - впервые с февраля прошлого года. Тогда их было приобретено на 6,3 миллиона долларов. Всего Штаты в мае приобрели за рубежом соевых бобов на 35,35 миллиона долларов. Главным экспортером была Канада с объемом поставок в 15,6 миллиона долларов. В пятерку основных поставщиков также вошли Украина (12,5 миллиона), Россия, Уругвай (1,2 миллиона) и Чили (763 тысячи). Сами США также являются крупными поставщиками сои - в мае этих бобов было экспортировано на 699,5 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (129,1 миллиона долларов), Индонезия (108,8 миллиона) и Египет (104,1 миллиона).
https://ria.ru/20250703/rossija-2027033401.html
https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html
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россия, сша, канада, экономика
Россия, США, Канада, Экономика
США возобновили ввоз сои из России

США впервые за полтора года возобновили ввоз сои из России

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкСоевые бобы
Соевые бобы - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Соевые бобы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Россия в мае поставила соевые бобы в Штаты на 4,9 миллиона долларов - впервые с февраля прошлого года. Тогда их было приобретено на 6,3 миллиона долларов.
Денежные купюры США и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума
3 июля, 19:06
Всего Штаты в мае приобрели за рубежом соевых бобов на 35,35 миллиона долларов. Главным экспортером была Канада с объемом поставок в 15,6 миллиона долларов. В пятерку основных поставщиков также вошли Украина (12,5 миллиона), Россия, Уругвай (1,2 миллиона) и Чили (763 тысячи).
Сами США также являются крупными поставщиками сои - в мае этих бобов было экспортировано на 699,5 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (129,1 миллиона долларов), Индонезия (108,8 миллиона) и Египет (104,1 миллиона).
Магазин косметики - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
США вновь начали поставлять в Россию косметику
10 мая, 09:04
 
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