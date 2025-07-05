https://ria.ru/20250705/soya-2027336414.html

США возобновили ввоз сои из России

США возобновили ввоз сои из России - РИА Новости, 05.07.2025

США возобновили ввоз сои из России

США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:08:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США в мае текущего года после перерыва почти на полтора года возобновили закупки соевых бобов в России, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Россия в мае поставила соевые бобы в Штаты на 4,9 миллиона долларов - впервые с февраля прошлого года. Тогда их было приобретено на 6,3 миллиона долларов. Всего Штаты в мае приобрели за рубежом соевых бобов на 35,35 миллиона долларов. Главным экспортером была Канада с объемом поставок в 15,6 миллиона долларов. В пятерку основных поставщиков также вошли Украина (12,5 миллиона), Россия, Уругвай (1,2 миллиона) и Чили (763 тысячи). Сами США также являются крупными поставщиками сои - в мае этих бобов было экспортировано на 699,5 миллиона долларов. В основном их покупали Мексика (129,1 миллиона долларов), Индонезия (108,8 миллиона) и Египет (104,1 миллиона).

https://ria.ru/20250703/rossija-2027033401.html

https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html

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