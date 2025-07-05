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Число детей-инвалидов в России составило почти 780 тысяч в 2024 году
Число детей-инвалидов в России составило почти 780 тысяч в 2024 году - РИА Новости, 05.07.2025
Число детей-инвалидов в России составило почти 780 тысяч в 2024 году
Численность детей с инвалидностью в России почти достигла 780 тысяч к концу 2024 года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T02:18:00+03:00
2025-07-05T02:18:00+03:00
2025-07-05T02:18:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Численность детей с инвалидностью в России почти достигла 780 тысяч к концу 2024 года, следует из данных системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, количество детей-инвалидов в России составило 779 308 в прошлом году. Из них почти 456 тысяч - мужского пола, почти 323,5 тысячи - женского. Среди детей с инвалидностью до 3 лет всего чуть более 26 тысяч человек. Общее количество инвалидов в РФ на конец 2024 года составило чуть более 11,1 миллиона.
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общество, россия
Число детей-инвалидов в России составило почти 780 тысяч в 2024 году
Соцфонд: число детей-инвалидов в России составило почти 780 тысяч в 2024 году