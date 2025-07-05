https://ria.ru/20250705/slyusar-2027333928.html
В Ростовской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА
В Ростовской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025
В Ростовской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА
ПВО уничтожила БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:37:00+03:00
2025-07-05T05:37:00+03:00
2025-07-05T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027330975.html
ростовская область
чертковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА
Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в Чертковском районе Ростовской области