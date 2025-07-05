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В Ростовской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА

В Ростовской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА - РИА Новости, 05.07.2025

В Ростовской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА

ПВО уничтожила БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T05:37:00+03:00

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2025-07-05T05:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

чертковский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. "Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027330975.html

ростовская область

чертковский район

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ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь