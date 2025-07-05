https://ria.ru/20250705/sledstvie-2027348829.html

СК завершил расследование преступлений командира морпехов ВСУ в Мариуполе

СК завершил расследование преступлений командира морпехов ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 05.07.2025

СК завершил расследование преступлений командира морпехов ВСУ в Мариуполе

Следователи завершили расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Владимира Баранюка, обвиняемого в совершении... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:32:00+03:00

2025-07-05T10:32:00+03:00

2025-07-05T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

украина

александр бастрыкин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

нато

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Владимира Баранюка, обвиняемого в совершении преступлений в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих. "Главным следственным управлением завершено расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Владимира Баранюка, его заместителей Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко, а также командира 501-го батальона морской пехоты Николая Бирюкова. Ранее они были задержаны российскими военнослужащими", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2022 году в целях насильственного удержания власти киевского режима в Мариуполе они организовали круговое блокирование северной части города. Исполняя преступные приказы, их подчиненные удерживали гражданское население, не давая эвакуироваться, убивали мирных граждан, поддерживающих специальную военную операцию. В результате погибли 93 гражданских лица, 46 человек ранены, повреждено и уничтожено 87 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. Украинским командирам предъявлено обвинение в применении запрещенных средств ведения войны, убийствах и уничтожении гражданских объектов. В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Город активно восстанавливается, сейчас там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240919/plennyy-1973545443.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021798909.html

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мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мариуполь, украина, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), нато, происшествия