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В США сделали паническое заявление из-за России
В США сделали паническое заявление из-за России - РИА Новости, 05.07.2025
В США сделали паническое заявление из-за России
Россия в ходе СВО продемонстрировала серьезную слабость военного потенциала ЕС и США, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия в ходе СВО продемонстрировала серьезную слабость военного потенциала ЕС и США, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left."Война на Украине раскрыла, что и в ЕС, и в США индустриальные базы настолько слабы, что просто неспособны поддерживать производство (Оружия. — Прим. ред.) на достаточном для современных конфликтов уровне", — сказал он.Эксперт также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп это понимает. Какой бы ни была истинная причина приостановки военных поставок Украине, хозяин Белого дома осознает, что способность Вашингтона повлиять на исход конфликта близка к нолю, пояснил экс-разведчик."Трамп играет в игру здесь. Публично он не разрывает отношения с Украиной, чтобы не злить горячие головы в конгрессе, которые хотят продолжать войну. В то же время, он предпринимает ряд действий, чтобы вывести США из этой войны", — заключил Джонсон.Как передал вчера телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета — так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027325518.html
https://ria.ru/20250705/tramp-2027326812.html
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в мире, украина, сша, россия, ларри джонсон, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Ларри Джонсон, Дональд Трамп
В США сделали паническое заявление из-за России
Джонсон: Россия продемонстрировала слабость военных возможностей ЕС и США