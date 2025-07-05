Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа
Симоньян назвала Карапетяна главным радетелем армянского народа за много лет
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна самым большим радетелем за армянский народ.
"Вы посмотрите, что происходит с Арменией, где арестован человек — самый большой радетель за армянский народ за последние много-много лет, инвестировавший сотни миллионов долларов и помогающий армянам по всему миру, — арестован за разговор с католикосом. Потом арестован архиепископ, обыски в Эчмиадзине. Это в Армении! И это делают не османы, не арабы, не монголы, не римляне, не все, кто это делал за многотысячелетнюю историю — к сожалению, печальную — армянского народа, к которому я этнически принадлежу", — сказала она в эфире программы "Право знать!" на телеканале ТВЦ.
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Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьера страны Никола Пашиняна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване. Бизнесмен добровольно покинул дом и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.