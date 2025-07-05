https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа

Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа - РИА Новости, 05.07.2025

Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арестованного в Армении предпринимателя Самвела... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:09:00+03:00

2025-07-05T21:09:00+03:00

2025-07-05T21:58:00+03:00

религия

армения

россия

самвел карапетян

маргарита симоньян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна самым большим радетелем за армянский народ. "Вы посмотрите, что происходит с Арменией, где арестован человек — самый большой радетель за армянский народ за последние много-много лет, инвестировавший сотни миллионов долларов и помогающий армянам по всему миру, — арестован за разговор с католикосом. Потом арестован архиепископ, обыски в Эчмиадзине. Это в Армении! И это делают не османы, не арабы, не монголы, не римляне, не все, кто это делал за многотысячелетнюю историю — к сожалению, печальную — армянского народа, к которому я этнически принадлежу", — сказала она в эфире программы "Право знать!" на телеканале ТВЦ. Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250705/armenii--2027378716.html

https://ria.ru/20250703/armeniya-2026947908.html

https://ria.ru/20250704/armenija-2027313884.html

армения

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армения, россия, самвел карапетян, маргарита симоньян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении