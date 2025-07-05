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Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа - РИА Новости, 05.07.2025
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Религия
 
21:09 05.07.2025 (обновлено: 21:58 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа - РИА Новости, 05.07.2025
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арестованного в Армении предпринимателя Самвела... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:09:00+03:00
2025-07-05T21:58:00+03:00
религия
армения
россия
самвел карапетян
маргарита симоньян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна самым большим радетелем за армянский народ. "Вы посмотрите, что происходит с Арменией, где арестован человек — самый большой радетель за армянский народ за последние много-много лет, инвестировавший сотни миллионов долларов и помогающий армянам по всему миру, — арестован за разговор с католикосом. Потом арестован архиепископ, обыски в Эчмиадзине. Это в Армении! И это делают не османы, не арабы, не монголы, не римляне, не все, кто это делал за многотысячелетнюю историю — к сожалению, печальную — армянского народа, к которому я этнически принадлежу", — сказала она в эфире программы "Право знать!" на телеканале ТВЦ. Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250705/armenii--2027378716.html
https://ria.ru/20250703/armeniya-2026947908.html
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армения, россия, самвел карапетян, маргарита симоньян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Маргарита Симоньян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа

Симоньян назвала Карапетяна главным радетелем армянского народа за много лет

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна самым большим радетелем за армянский народ.
"Вы посмотрите, что происходит с Арменией, где арестован человек — самый большой радетель за армянский народ за последние много-много лет, инвестировавший сотни миллионов долларов и помогающий армянам по всему миру, — арестован за разговор с католикосом. Потом арестован архиепископ, обыски в Эчмиадзине. Это в Армении! И это делают не османы, не арабы, не монголы, не римляне, не все, кто это делал за многотысячелетнюю историю — к сожалению, печальную — армянского народа, к которому я этнически принадлежу", — сказала она в эфире программы "Право знать!" на телеканале ТВЦ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Армении нужна новая конституция, заявил Пашинян
Вчера, 15:30

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьера страны Никола Пашиняна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване. Бизнесмен добровольно покинул дом и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Бывший соратник Пашиняна вызвал перепалку в парламенте
3 июля, 15:11
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию "Электросети Армении". Парламент принял в первом чтении соответствующие законопроекты.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку
4 июля, 22:22
 
РелигияАрменияРоссияСамвел КарапетянМаргарита СимоньянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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