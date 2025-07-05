Симоньян ответила на вопрос, когда наступит мир на Украине
Симоньян: мир на Украине наступит, когда за нее перестанет воевать Америка
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Мир на Украине зависит от того, продолжат ли США воевать за Украину, поставляя ей оружие, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Я не знаю. Я не берусь никогда судить о том, по поводу чего у меня нет аргументированного мнения. Здесь аргументированного мнения нет и не может быть. Почему? Потому что война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все", — сказала медиаменеджер в эфире программы "Право знать!" на ТВЦ.
Симоньян также напомнила о поведении Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"Как на этой встрече позорной, где Зеленский первый раз приезжал к Трампу, <...> по-базарному совершенно себя вел, мы помним. И Зеленский сказал: "Да-да-да, я это уже слышал, как Путин говорит, что если бы не вы, мы бы не продержались и две недели". На что Трамп ему ответил: "Правильно он говорит. Только не две недели, а три дня вы бы не продержались, если бы не мы". <...> Значит, вопрос в чем? Вопрос в том, продолжат они поддерживать Киев или нет. Если президент Соединенных Штатов Америки — демократически выбранный Дональд Фредович Трамп — меняет свое мнение по этому поводу примерно раз в два дня, как же я это могу предсказать? Если он не знает, будут они поддерживать Украину или нет, и раз в два дня он говорит по этому поводу взаимоисключающие и прямо противоположные вещи. Откуда же знаю я?" — сказала Симоньян.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC эту информацию, отметив, что решение было принято, чтобы поставить интересы Соединенных Штатов на первое место.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке Вашингтоном поставок некоторых вооружений Киеву, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.