https://ria.ru/20250705/simonjan-2027427408.html

Симоньян рассказала о своей новой книге

Симоньян рассказала о своей новой книге - РИА Новости, 06.07.2025

Симоньян рассказала о своей новой книге

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала, что завершила... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-05T23:40:00+03:00

2025-07-05T23:40:00+03:00

2025-07-06T00:04:00+03:00

маргарита симоньян

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала, что завершила главный труд своей жизни - роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра". "Почему я говорю, что это главное, что я сделала, и, как мне кажется, когда-либо сделаю в жизни? Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в "Откровении Иоанна", то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии, как почти всё в Библии, это написано метафорически, а я взяла на себя смелость, и я бы, кстати, никогда не стала публиковать эту книгу, если бы я не дала её, закончив, почитать... очень серьёзным церковным иерархам, и они дали мне благословение на это. Я постаралась эти метафоры переложить на явления сегодняшнего дня. Куда мы катимся? К чему всё идём? Мы же видим, мы не можем с вами не замечать, что человечество сейчас развивается быстрее, чем оно развивалось когда бы то ни было", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать". Она напомнила, что жизнь людей начала XIX века в целом ничем не отличалась от жизни людей начала XVIII века, впрочем, как и XVII века - и электричества, и автомобилей не было, различия - "мелочишки". "А вот где-то с середины XIX века, с промышленной революцией, потом электрификация всей страны и всего мира и дальше, дальше, дальше. И это всё начало развиваться. Если раньше развивалось в арифметической прогрессии, то такой медленной, потом в геометрической прогрессии, то сейчас это развивается по экспоненте", - отметила она. Журналист вспомнила и о тех временах, когда мобильный телефон, ей, уже взрослой на тот момент, "казался каким-то чудом"."Как это вообще возможно? Как это - у него проводов нет, а он звонит. Я помню, как я впервые в жизни увидела интернет и просто обалдела. А сейчас ты пользуешься чатом GPT, и это как само собой разумеющееся, просто какой-то помощник, как кухонный комбайн что ли, как миксер. Не торопились так никогда, человечество. Сейчас мы бежим бегом", - сказала журналист. Симоньян рассказала, что открыт предзаказ на книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра", подчеркнув, что все средства от продажи книги идут на благотворительность и помощь фронту.

https://ria.ru/20250601/svo-2020299106.html

https://ria.ru/20250506/simonjan-2015298856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, общество, россия