https://ria.ru/20250705/simonjan-2027427408.html
Симоньян рассказала о своей новой книге
Симоньян рассказала о своей новой книге - РИА Новости, 06.07.2025
Симоньян рассказала о своей новой книге
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала, что завершила... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-05T23:40:00+03:00
2025-07-05T23:40:00+03:00
2025-07-06T00:04:00+03:00
маргарита симоньян
общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ рассказала, что завершила главный труд своей жизни - роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра". "Почему я говорю, что это главное, что я сделала, и, как мне кажется, когда-либо сделаю в жизни? Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в "Откровении Иоанна", то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии, как почти всё в Библии, это написано метафорически, а я взяла на себя смелость, и я бы, кстати, никогда не стала публиковать эту книгу, если бы я не дала её, закончив, почитать... очень серьёзным церковным иерархам, и они дали мне благословение на это. Я постаралась эти метафоры переложить на явления сегодняшнего дня. Куда мы катимся? К чему всё идём? Мы же видим, мы не можем с вами не замечать, что человечество сейчас развивается быстрее, чем оно развивалось когда бы то ни было", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать". Она напомнила, что жизнь людей начала XIX века в целом ничем не отличалась от жизни людей начала XVIII века, впрочем, как и XVII века - и электричества, и автомобилей не было, различия - "мелочишки". "А вот где-то с середины XIX века, с промышленной революцией, потом электрификация всей страны и всего мира и дальше, дальше, дальше. И это всё начало развиваться. Если раньше развивалось в арифметической прогрессии, то такой медленной, потом в геометрической прогрессии, то сейчас это развивается по экспоненте", - отметила она. Журналист вспомнила и о тех временах, когда мобильный телефон, ей, уже взрослой на тот момент, "казался каким-то чудом"."Как это вообще возможно? Как это - у него проводов нет, а он звонит. Я помню, как я впервые в жизни увидела интернет и просто обалдела. А сейчас ты пользуешься чатом GPT, и это как само собой разумеющееся, просто какой-то помощник, как кухонный комбайн что ли, как миксер. Не торопились так никогда, человечество. Сейчас мы бежим бегом", - сказала журналист. Симоньян рассказала, что открыт предзаказ на книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра", подчеркнув, что все средства от продажи книги идут на благотворительность и помощь фронту.
https://ria.ru/20250601/svo-2020299106.html
https://ria.ru/20250506/simonjan-2015298856.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, общество, россия
Маргарита Симоньян, Общество, Россия
Симоньян рассказала о своей новой книге
Симоньян рассказала, что завершила главный труд своей жизни
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать
" на телеканале ТВЦ рассказала, что завершила главный труд своей жизни - роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра".
"Почему я говорю, что это главное, что я сделала, и, как мне кажется, когда-либо сделаю в жизни? Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в "Откровении Иоанна", то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии, как почти всё в Библии, это написано метафорически, а я взяла на себя смелость, и я бы, кстати, никогда не стала публиковать эту книгу, если бы я не дала её, закончив, почитать... очень серьёзным церковным иерархам, и они дали мне благословение на это. Я постаралась эти метафоры переложить на явления сегодняшнего дня. Куда мы катимся? К чему всё идём? Мы же видим, мы не можем с вами не замечать, что человечество сейчас развивается быстрее, чем оно развивалось когда бы то ни было", - сказала Симоньян
в эфире программы "Право знать".
Она напомнила, что жизнь людей начала XIX века в целом ничем не отличалась от жизни людей начала XVIII века, впрочем, как и XVII века - и электричества, и автомобилей не было, различия - "мелочишки".
"А вот где-то с середины XIX века, с промышленной революцией, потом электрификация всей страны и всего мира и дальше, дальше, дальше. И это всё начало развиваться. Если раньше развивалось в арифметической прогрессии, то такой медленной, потом в геометрической прогрессии, то сейчас это развивается по экспоненте", - отметила она.
Журналист вспомнила и о тех временах, когда мобильный телефон, ей, уже взрослой на тот момент, "казался каким-то чудом".
"Как это вообще возможно? Как это - у него проводов нет, а он звонит. Я помню, как я впервые в жизни увидела интернет и просто обалдела. А сейчас ты пользуешься чатом GPT, и это как само собой разумеющееся, просто какой-то помощник, как кухонный комбайн что ли, как миксер. Не торопились так никогда, человечество. Сейчас мы бежим бегом", - сказала журналист.
Симоньян рассказала, что открыт предзаказ на книгу "В начале было Слово — в конце будет Цифра", подчеркнув, что все средства от продажи книги идут на благотворительность и помощь фронту.