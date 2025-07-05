https://ria.ru/20250705/simonjan-2027425251.html
Симоньян раскритиковала преподавание истории в школах
Симоньян раскритиковала преподавание истории в школах - РИА Новости, 05.07.2025
Симоньян раскритиковала преподавание истории в школах
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ напомнила, что единство... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:09:00+03:00
2025-07-05T23:09:00+03:00
2025-07-05T23:09:00+03:00
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ напомнила, что единство общества формирует изучение истории страны, выразив мнение, что в школах этот предмет преподается "самоубийственно плохо". "Общность гражданскую формирует история, а не рисование, пение и "Окружающий (мир)". Это что, не очевидно? Это же очевидно. До шестого класса ни одного урока русской истории. В пятом классе только начинается предмет "История". Моя дочка сейчас закончила пятый класс. Она всё знает теперь о финикийцах, о египтянах, о пирамидах, об ассирийцах. Но ей никто не рассказал ни про Петра I, ни почему Крым наш, ни кто такая Екатерина II", - сказала Симоньян в эфире программы "Право знать". По ее словам, дети до 12-13 лет в школах не получают "никакого представления" об истории родной страны, за исключением недавно введенных "разговоров о важном". Журналист напомнила, что при этом со второго класса школьники учат английский язык, а уже с первого - "Окружающий мир". "Это просто чушь, это... предмет, суть которого состоит в том, что тебе дают задание, и весь дом дальше должен вместе с мальчишкой или девчонкой, у меня просто трое маленьких детей, чего-то искать: фотографии кошек, еще какую-то ерунду, куда-то их наклеивать, делать какой-то проект, приносить. Это не приносит ничего, кроме колоссальной траты времени. Ну нет, мы не можем заменить ее на изучение родной истории с первого класса, на чём я настаиваю много лет. Почему не можем? Не знаю, не знаю", - сказала журналист. Она предположила, что "кто-то продолжает лоббировать" и хочет, чтобы историю России преподавали так, как сейчас. "Из рук вон плохо преподаётся история, невыносимо... самоубийственно плохо", - резюмировала Симоньян.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020336262.html
https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html
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общество, республика крым, россия, маргарита симоньян
Общество, Республика Крым, Россия, Маргарита Симоньян
Симоньян раскритиковала преподавание истории в школах
Симоньян: единство общества формирует изучение истории страны, а не рисование
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать
" на телеканале ТВЦ напомнила, что единство общества формирует изучение истории страны, выразив мнение, что в школах этот предмет преподается "самоубийственно плохо".
"Общность гражданскую формирует история, а не рисование, пение и "Окружающий (мир)". Это что, не очевидно? Это же очевидно. До шестого класса ни одного урока русской истории. В пятом классе только начинается предмет "История". Моя дочка сейчас закончила пятый класс. Она всё знает теперь о финикийцах, о египтянах, о пирамидах, об ассирийцах. Но ей никто не рассказал ни про Петра I
, ни почему Крым
наш, ни кто такая Екатерина II
", - сказала Симоньян
в эфире программы "Право знать".
По ее словам, дети до 12-13 лет в школах не получают "никакого представления" об истории родной страны, за исключением недавно введенных "разговоров о важном". Журналист напомнила, что при этом со второго класса школьники учат английский язык, а уже с первого - "Окружающий мир".
"Это просто чушь, это... предмет, суть которого состоит в том, что тебе дают задание, и весь дом дальше должен вместе с мальчишкой или девчонкой, у меня просто трое маленьких детей, чего-то искать: фотографии кошек, еще какую-то ерунду, куда-то их наклеивать, делать какой-то проект, приносить. Это не приносит ничего, кроме колоссальной траты времени. Ну нет, мы не можем заменить ее на изучение родной истории с первого класса, на чём я настаиваю много лет. Почему не можем? Не знаю, не знаю", - сказала журналист.
Она предположила, что "кто-то продолжает лоббировать" и хочет, чтобы историю России
преподавали так, как сейчас.
"Из рук вон плохо преподаётся история, невыносимо... самоубийственно плохо", - резюмировала Симоньян.