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Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада - РИА Новости, 05.07.2025
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21:42 05.07.2025 (обновлено: 22:20 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/simonjan-2027419275.html
Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада
Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада - РИА Новости, 05.07.2025
Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян напомнила, что в советское время даже дети в детсадах знали, кто такие... РИА Новости, 05.07.2025
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общество
маргарита симоньян
зоя космодемьянская
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян напомнила, что в советское время даже дети в детсадах знали, кто такие пионеры-герои. "Я знаю, что в детском саду мы уже знали, кто такая Зоя Космодемьянская, кто такие пионеры-герои. В детском саду. А наши сейчас не знают, если дома не рассказывают", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.
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общество, маргарита симоньян, зоя космодемьянская, россия
Общество, Маргарита Симоньян, Зоя Космодемьянская, Россия
Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада

Симоньян: в советское время даже дети в детсадах знали, кто такие пионеры-герои

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян напомнила, что в советское время даже дети в детсадах знали, кто такие пионеры-герои.
"Я знаю, что в детском саду мы уже знали, кто такая Зоя Космодемьянская, кто такие пионеры-герои. В детском саду. А наши сейчас не знают, если дома не рассказывают", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.
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