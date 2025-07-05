https://ria.ru/20250705/simonjan-2027419275.html

Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада

Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада - РИА Новости, 05.07.2025

Симоньян напомнила, что о пионерах-героях в СССР знали с детского сада

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян напомнила, что в советское время даже дети в детсадах знали, кто такие... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:42:00+03:00

2025-07-05T21:42:00+03:00

2025-07-05T22:20:00+03:00

общество

маргарита симоньян

зоя космодемьянская

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян напомнила, что в советское время даже дети в детсадах знали, кто такие пионеры-герои. "Я знаю, что в детском саду мы уже знали, кто такая Зоя Космодемьянская, кто такие пионеры-герои. В детском саду. А наши сейчас не знают, если дома не рассказывают", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.

https://ria.ru/20250519/1553568158.html

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общество, маргарита симоньян, зоя космодемьянская, россия